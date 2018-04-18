Еще один рентгенодиагностический кабинет появится в больнице №15 им. О. Филатова после ремонта

О. Филатова на востоке Москвы после ремонта, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. ГБУЗ „Городская клиническая больница №15 им. О. Филатова департамента здравоохранения Москвы“ 1 этаж» по адресу: ул. Вешняковская, д. 23, район Вешняки, Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, согласована проектная документация на проведение ремонтных работ в городской клинической больнице №15 им. О. Филатова на востоке столицы.

«Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина , развитию системы здравоохранения в столице должно уделяться особое внимание — в том числе и в рамках повышения качества обслуживания пациентов, удобства записи на прием к специалистам, а также оснащения медицинских учреждений современным оборудованием. Так, помещения городской клинической больницы №15 в скором времени отремонтируют и переоборудуют под установку высокотехнологичного медицинского оборудования», — отметил он.

В пресс-службе пояснили, что 12-этажное здание больницы, состоящее из двух корпусов, построено в 1980 г. Ремонт будет произведен на первом этаже учреждения, в рентгенодиагностическом отделении. После ремонта здесь разместится еще один рентгенодиагностический кабинет. В его состав войдут процедурная и комната управления. Ремонтные работы предусматривают устройство кирпичной перегородки с дверным проемом, закладку существующего дверного проема кирпичом, устройство дополнительных проемов в существующей стене.

«Стены помещений будут обработаны антисептическим составом. В ходе работ заменят напольное покрытие, отремонтируют стены и потолки. Также предусматривается установка рентгенозащитных металлических дверей и дверей из ПВХ-профиля. В перегородке между процедурной и комнатой управления появится рентгенозащитное окно. Кабинет оборудуют современным рентген-оборудованием. Помещения рентгенодиагностического кабинета будут оснащены всем необходимым в соответствии с функциональным назначением», — добавили в пресс-службе.