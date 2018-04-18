Почему люди уезжают из Кургана?

Не так давно отмечалось 75-летие со дня образования Курганской области . Даже Макс Фадеев выложил ролик с исполнением гимна региона. Во истину, это не та дата, с которой нужно помпезно поздравлять всех вокруг, однако, если вы родились и выросли здесь, то надо хотя бы об этом вспомнить.

Времена меняются, но вот что остается вечным, так это люди, которые с ненавистью относятся ко всему вокруг, и к своему городу. «Какой уж тут юбилей, когда все воруют, во дворах лежат помои, а Тюмень-то ! Вот Тюмень то… ». Всякий раз, когда кто-то сравнивает Курган с Тюменью, у меня возникает мысль, что либо этот человек нигде больше не был и ничего действительно крутого не видел, либо он просто намеренно несет чушь.

Многим в Кургане плохо, они уезжают в поисках лучшей жизни. Причины этого понятны: отсутствие интересных вакансий, низкий уровень оплаты труда, скудость выбора специальности и учебных программ, непривлекательные условия ведения бизнеса, низкое качество городской среды, общая апатия населения и так далее — перечислять можно долго. Все это заставляет людей уезжать куда-то туда, оставляя здесь свою прежнюю жизнь, родственников и друзей.

Но есть и другие — те, кто и в Кургане неплохо устраивается, имеет вполне себе достойный заработок и уезжать не собирается. Кто-то здесь открывает один бизнес за другим или, проживая в Столице Зауралья, объездил уже пол-мира, а кто-то запускает все новые и новые медийные проекты, будучи убежденным, что Курган, это непаханное поле для деятельности. Они что, не испытывают трудностей, как все остальные? Или живут в каком-то своём мире?

Если посмотреть внимательно, то в Кургане можно найти достаточно много плюсов, которые многими упускаются. И именно они для кого-то могут стать решающими. У нас низкие цены на жилье, широкий спектр нереализованных видов деятельности, низкие арендные ставки, относительно сохранившийся (пока что) исторический центр, загородный лес практически за окном, медленный темп, малые масштабы, близость всего и вся. У нас семимильными шагами развивается интернет— и медиасфера: посмотрите на количество проектов, которые появились за последние годы. Это означает, что те, кто остался (по крайней мере, многие) не сидят на месте и не ждут, что на них с неба свалятся туристы и инвесторы, которые мгновенно сделают из Кургана Москву

Давайте на чистоту. По сути Курганская область ничем не отличается от Тверской, Ярославской, Волгоградской или республики Тыва . Я сейчас не о численности населения, а об угнетающих внешнеэкономических факторах. Всегда есть область, которая по тем или иным причинам беднее своих соседей. Всегда есть соседи, которые перетягивают себе молодое трудоспособное население более бедного региона. Более того, всегда есть Москва и Петербург , которые умудряются перетягивать к себе людей даже из успешных городов.

Но в каждом более слабом регионе всегда одно и то же: «Мы — самая худшая область, город умирает, город — дыра, пора валить в столицу». Это старая песня и Курганская область как раз из этой оперы. Мы всюду слышим, что живем трущобах, самом депрессивном регионе и забываем, что в других аналогичных местах люди думают точно также. В условном Саратове настрой молодёжи аналогичный. Не у нас одних дефицит бюджета, плохой общественный транспорт и безраздельное уныние — это общая история по стране: у всех тотальный дефицит бюджета, кроме Москвы (у нее профицит), у всех «середнячков» и «отстающих» наблюдается отток населения, у всех не хватает денег на дороги. Но дыра почему-то все равно Курган… Так дело в регионе или отношении жителей, которые не способны/не хотят ничего менять вокруг себя?

Лично я считаю, что дело не в регионе проживания, а в человеке. Экономика глобальна и трудовые миграции — абсолютно нормальный в современном мире процесс, это её базис. Каждый регион или даже страна располагают специфическим набором предложений по самореализации. Ведь все познаётся в масштабе: одни уезжают из деревень в райцентры, другие — из малых городов в столицы, третьи уезжают из России

Поэтому отток населения из региона — не тот показатель, по которому можно делать какие-то однозначные выводы. Мы просто видим лучшие примеры и нам есть, с чем сравнить. Шадринск всегда сравнивает себя с Курганом, Екатеринбург — с Москвой, Россия — с Евросоюзом

Судить нужно по нам самим: по нашему желанию участвовать в жизни города, по нашему желанию не оставлять мусор в лесу, не парковаться на детских площадках. Если мы не захотим менять мир за окном, несмотря на необходимость ходить на работу и заниматься семьей, мы прямо подтолкнем других к мысли о том, что город — дыра. Именно это сейчас происходит в Кургане, это же происходит и в большинстве других регионов страны. Вот по этому показателю уже можно сказать, насколько развит тот или иной город, и именно в этой точки зрения Курган сильно отстает.

Подумайте, ведь вы хотите, чтобы ваша квартира выглядела хорошо, а потому не пожалеете средств и времени на ремонт. Но если представить, что зона вашей ответственности выходит далеко за границы четырех стен, мысль о городе-дыре начинает цеплять за совесть. Сразу становится понятно, что хороший двор и красивая улица, это не только работа чиновников, но и на наша. Мы — главный заказчик любых процессов, происходящих в регионе. Нужно помнить это.

Можно взять и уехать, после чего критиковать город уже «оттуда». Можно сидеть здесь и ненавидеть этот город. А можно пытаться изменить пространство вокруг себя, невзирая на трудности и локальные особенности. Ведь у одних это получается, они счастливы здесь, они создают, зарабатывают и неплохо живут. Чем же вы хуже?

Поэтому хочется пожелать нашему региону выдержки в неравной схватке с более успешными соседями. У нас большой потенциал и мало энтузиастов, готовых брать на себя ответственность. Это немного труднее, чем, приехав в другой регион на все готовенькое, сказать «вот в Тюмени-то намного лучше». Конечно, лучше, ведь половина Тюмени, это бывшие курганцы, которые могли бы поднимать свой город. Но они не остались, потому что остаться в менее успешном и более бедном регионе, это как пройти игру под названием «жизнь» на уровне «hard». Тут вам не там. Здесь думать надо!