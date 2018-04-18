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Аксенов рассказал о развитии «Крымтроллейбуса»
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Аксенов рассказал о развитии «Крымтроллейбуса» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. На предприятии «Крымтроллейбус» планируется провести модернизацию станочного парка и капитальный ремонт крыши в цеху электрооборудования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Он рассказал, что, посетив предприятие, обсудил с его руководством и рядовыми работниками наиболее волнующие вопросы и договорился о дальнейшей поддержке «Крымтроллейбуса» силами правительства Республики.
Предприятие «Крымтроллейбус»
"Крымтроллейбус" должен и будет развиваться: принято решение о необходимости модернизации станочного парка, капитальном ремонте крыши в цеху электрооборудования, будет оказана помощь в переговорах с поставщиками техники, которые на сегодняшний момент ведут деструктивный диалог, и другое. При этом важная работа должна идти в направлении оптимизации маршрутной сети и введения в эксплуатацию новых электробусов, которые функционируют без необходимости использования контактной сети", — рассказал Аксенов.
Глава РК подчеркнул, что «власти Крыма не обещают никаких чудес, касающихся одномоментного ремонта фасада здания предприятия, асфальтирования площадок». «Однако первоочередные задачи, такие, как ремонт крыши и отладка системы отопления, должны быть решены. Более того, готов оказать содействие по строительству спортзала и футбольного поля на территории предприятия для его благоустройства», — предложил он.
Предприятие «Крымтроллейбус»
Аксенов пообещал коллективу предприятия встречаться раз в два месяца, чтобы обсуждать выполненные задачи и ставить новые цели.
"Крымтроллейбус" работает с 1959 года, а крымская линия Симферополь — Ялта является самой длинной в мире и единственной горной в Европе троллейбусной системой.
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