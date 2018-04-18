Аксенов рассказал о развитии «Крымтроллейбуса»

Он рассказал, что, посетив предприятие, обсудил с его руководством и рядовыми работниками наиболее волнующие вопросы и договорился о дальнейшей поддержке «Крымтроллейбуса» силами правительства Республики.

Предприятие «Крымтроллейбус»

"Крымтроллейбус" должен и будет развиваться: принято решение о необходимости модернизации станочного парка, капитальном ремонте крыши в цеху электрооборудования, будет оказана помощь в переговорах с поставщиками техники, которые на сегодняшний момент ведут деструктивный диалог, и другое. При этом важная работа должна идти в направлении оптимизации маршрутной сети и введения в эксплуатацию новых электробусов, которые функционируют без необходимости использования контактной сети", — рассказал Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что «власти Крыма не обещают никаких чудес, касающихся одномоментного ремонта фасада здания предприятия, асфальтирования площадок». «Однако первоочередные задачи, такие, как ремонт крыши и отладка системы отопления, должны быть решены. Более того, готов оказать содействие по строительству спортзала и футбольного поля на территории предприятия для его благоустройства», — предложил он.

Предприятие «Крымтроллейбус»

Аксенов пообещал коллективу предприятия встречаться раз в два месяца, чтобы обсуждать выполненные задачи и ставить новые цели.

"Крымтроллейбус" работает с 1959 года, а крымская линия Симферополь — Ялта является самой длинной в мире и единственной горной в Европе троллейбусной системой.