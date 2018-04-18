Система распознавания лиц появится на транспорте в Москве. В толпе найдут преступников, террористов и пьяных

Системы, идентифицирующие личность граждан, начинают внедрять на московском транспорте: на вокзалах, в метро и аэропортах. С их помощью правоохранительные органы смогут выявить и задержать людей, которые находятся в розыске, возможных террористов и людей, угрожающих безопасности окружающих. Как внедряют системы и чем грозит цифровизация законопослушным россиянам, разбирался «360».

Московский метрополитен в марте запустил систему распознования лиц, которая собирает данные с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Как рассказали изданию представители метрополитена, такую систему используют в местах с большим пассажиропотоком. Программа умеет распознавать до 20 лиц в секунду и сравнивать их с фотографиями из базы федерального розыска. Когда софт считает, что видит разыскиваемого, она дает сигнал на мобильный комплекс дежурному полицейскому. В свою очередь сотрудник правоохранительных органов сверяет розыскное и зафиксированное фото, а также уточняет анкетные данные и причину розыска. В случае совпадения полицейский дает сигнал оперативному патрулю, который проверяет документы подозреваемого на месте.

«Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года, — рассказал газете представитель метрополитена. Информацию о количестве выявленных системой разыскиваемых граждан в подземке не раскрывают, но замечают, что это количество преступников «существенное». Стоимость установленного в данный момент оборудования для распознавания лиц обошлась подземке в 30 миллионов рублей.

Такие системы достаточно эффективны с точки зрения обеспечения безопасности в общественных местах, где ежедневно бывает огромное количество людей, уверен заместитель технического директора Positive Technologies Дмитрий Кузнецов . По его словам, оборудование позволяет отследить перемещение человека в мегаполисе, что упрощает работу правоохранительных органов.

Современные камеры 4К имеют высокую четкость и качество изображения. Они могут распознавать характерные точки лица и на их основе делать биометрический профиль, который позволяет четко идентифицировать человека. Обычно их устанавливают вблизи рамок металлоискателей для того, чтобы человек прошел по заданной траектории и камера смогла четко зафиксировать его лицо

— Дмитрий Кузнецов.

При этом камеры способны распознавать сильные эмоции у человека, следы пластической операции, а также алкогольное или наркотическое опьянение. «Эта система выполняет предупредительную функцию — с ее помощью полицейские могут найти человека, чье поведение является подозрительным и может угрожать безопасности граждан. Например, если человек сильно нервничает и странно себя ведет, то это может послужить сигналом для проверки его на наличие взрывчатых веществ», — добавил собеседник «360».

Фейсконтроль в аэропорту и на вокзалах

России системы идентификации личности граждан устанавливают не только в метро, но и других местах большого скопления людей. Накануне московский аэропорт Домодедово завершил пилотное тестирование автоматизированного распознавания лиц. Систему установили на одном из входов аэропорта, которая сверяла лица прохожих с базой фотографий работников аэропорта. Программа продемонстрировала хорошие результаты — точность идентификации составила более 90%. В будущем система может быть использована как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами, отмечается в пресс-релизе воздушной гавани.

В преддверии ЧМ-2018 системы по распознаванию граждан постепенно устанавливают и на московских вокзалах. Так, на Казанском вокзале уже работает 170 камер видеонаблюдения и 90 серверов, на которых сравниваются фото с данными базы.

Похожий опыт есть и в других регионах. К примеру, в Сочи в 2016 году заработала биометрическая система распознавания лиц, камеры которой мониторят целый курортный район города — Адлер. Программа задействована для безопасности отдыхающих и розыска преступников.

Несмотря на четкость изображения и высокую точность распознавания, такие системы могут допускать ошибки, отметил в беседе с «360» эксперт по биометрическим системам безопасности Константин Новиков . «Система сравнивает фото с шаблоном, загруженным в базу, поэтому вероятность ошибки существует по причине того, что люди могут быть внешне похожи или из-за того, что фотография была сделана с неправильного ракурса или получилась размытой», — пояснил собеседник «360».

Андрей Некрасов. Если человека по ошибке задержали сотрудники правоохранительных органов, то потерпевший имеет право требовать в судебном порядке компенсацию за причинение морального вреда, рассказал «360» адвокат и старший преподаватель РАНХиГС

Если человека задержали по ошибке и из-за неправомерных действий сотрудников полиции он получил моральный или материальный ущерб, то потерпевший может обратиться в суд за денежным возмещением, сумма которого может составлять в Москве от 5 до 10 тысяч рублей. Для получения компенсации истец должен предоставить суду доказательства неправомерности своего задержания, повлекшие за собой убытки

— Андрей Некрасов.