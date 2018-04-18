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Жительница Озерска вырастила дома более 800 сортов фиалок
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Жительница Озерска вырастила дома более 800 сортов фиалок 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Жительница Озерска Людмила Глущенко 40 лет проработала продавцом в продуктовом магазине, а выйдя на пенсию, посвятила себя выращиванию фиалок. Сейчас на подоконниках и стеллажах в квартире садовницы красуются горшочки с фиалками разных цветов: розового, белого, голубого, фиолетового, бордового и т.д. Всего в домашней теплице собрано более 800 сортов фиалок — это самая большая коллекция фиалок в Челябинской области. Каждый день пенсионерка уделяет своим зеленым подопечным по несколько часов. Говорит, в заботе о растениях важен не только полив и подкормка, но и забота о них, как о живых.
— Такое «общение» требует терпения и силы воли. Ежедневно на утренний и вечерний осмотр — не завял ли где-нибудь листик? — я трачу несколько часов, — рассказала сайту http://ozersk74.ru пенсионерка.
На свой цветник Людмила Глущенко тратит не только досуг, но и пенсию. Грунт женщина заказывает из Германии, а в квартире женщины ежедневно по 12 часов горят полсотни светильников. Зато дом наполнен благоуханием, знакомые Людмилы говоря, что стоит только перейти порог ее квартиры, как ты попадаешь в настоящий сад. Ощущение весенней свежести не покидает ни на минуту.
Отметим, про озерского коллекционера фиалок прознали далеко за пределами региона: цветники со всей России обращаются к ней с просьбой отправить росток или листик для посадки.
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