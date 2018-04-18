Жительница Озерска вырастила дома более 800 сортов фиалок

Жительница Озерска Людмила Глущенко 40 лет проработала продавцом в продуктовом магазине, а выйдя на пенсию, посвятила себя выращиванию фиалок. Сейчас на подоконниках и стеллажах в квартире садовницы красуются горшочки с фиалками разных цветов: розового, белого, голубого, фиолетового, бордового и т.д. Всего в домашней теплице собрано более 800 сортов фиалок — это самая большая коллекция фиалок в Челябинской области . Каждый день пенсионерка уделяет своим зеленым подопечным по несколько часов. Говорит, в заботе о растениях важен не только полив и подкормка, но и забота о них, как о живых.

— Такое «общение» требует терпения и силы воли. Ежедневно на утренний и вечерний осмотр — не завял ли где-нибудь листик? — я трачу несколько часов, — рассказала сайту http://ozersk74.ru пенсионерка.

На свой цветник Людмила Глущенко тратит не только досуг, но и пенсию. Грунт женщина заказывает из Германии , а в квартире женщины ежедневно по 12 часов горят полсотни светильников. Зато дом наполнен благоуханием, знакомые Людмилы говоря, что стоит только перейти порог ее квартиры, как ты попадаешь в настоящий сад. Ощущение весенней свежести не покидает ни на минуту.