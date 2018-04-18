Юрист Кирилл Мурашов стал частью команды метрополитена

Для ведущего специалиста отдела по договорной работе контрактной службы Кирилла Мурашова Московский метрополитен стал вторым домом. Здесь 26-летний москвич нашел свое призвание.

— Как началась ваша карьера в метрополитене?

— Я родился в Москве , поэтому ездил на метро с малых лет. И всегда в этом подземном мире с петляющими под городом тоннелями было для меня что-то загадочное и таинственное. Поэтому, когда четыре года назад я отучился на юриста в Российском государственном университете правосудия и знакомые рассказали мне о возможности трудоустройства в Московском метрополитене, я недолго думая пришел сюда на собеседование.

— Что входит в ваши профессиональные обязанности?

— Главным образом, мы занимаемся закупками. Но как активисту мне приходится решать и нерабочие моменты. Я председатель Совета по работе с молодежью нашей контрактной службы. Участвуем в спортивных и культмассовых мероприятиях, организуем различные выезды. Вообще у нас очень дружный и отзывчивый коллектив, мне в нем комфортно.

— Остается время на увлечения?

— Большую часть времени действительно занимает работа, о чем я нисколько не жалею. Тем более что из-за большой нагрузки начинаешь ценить время. Тратя на дорогу по два часа в день, я успеваю просмотреть новостные сводки и узнать, что происходит в мире. И, конечно, читаю книги. Из любимого — современная проза Виктора Пелевина , фантастические романы Нила Геймана и Терри Пратчетта.

— А как проводите выходные и праздники?

— Смотрю хорошее кино, слушаю музыку, меня, пожалуй, можно даже назвать меломаном. А по вечерам собираемся с друзьями играть в «Что? Где? Когда?». Это увлечение началось еще в студенчестве. В нашей команде «Основной инстинкт» почти все те же участники. Или гуляем по ночной Москве. До бесконечности могу бродить по набережной вдоль Москвы-реки, по тихим скверикам, дворам и паркам. Люблю свой город!

— Путешествовать любите?