Свыше 90% жителей Подмосковья удовлетворены деятельностью МФЦ

Более 100 офисов и 1770 окон МФЦ работает в Московской области . Об этом сообщила замминистра государственного управления, информационных технологий и связи региона Елена Дрыганова в ходе расширенного заседания Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

В 2017 году число офисов МФЦ выросло до 105, а окон — до 1771. Кроме того, начиная с 2016 года стартовала практика открытия специализированных окон для бизнеса — сейчас их насчитывается более 100.

Кроме того, растет и число предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Сейчас их 323 — из них 187 областного уровня, 77 федерального и 59 муниципального. Время ожидания в очереди при этом снижается. По словам Дрыгановой, в 2016 году этот показатель составлял 13 минут, в 2017 году — уже 7 минут.

Согласно социологическим исследованиям и информационно-аналитической

системе «Мониторинг качества государственных услуг», 94% жителей региона удовлетворены деятельностью МФЦ.

Елена Дрыганова также отметила, что 86,2% жителей используют механизмы получения услуг в электронной форме.