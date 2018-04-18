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Свыше 90% жителей Подмосковья удовлетворены деятельностью МФЦ
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Свыше 90% жителей Подмосковья удовлетворены деятельностью МФЦ 

360tv.ru 1 час назад
Более 100 офисов и 1770 окон МФЦ работает в Московской области. Об этом сообщила замминистра государственного управления, информационных технологий и связи региона Елена Дрыганова в ходе расширенного заседания Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.
В 2017 году число офисов МФЦ выросло до 105, а окон — до 1771. Кроме того, начиная с 2016 года стартовала практика открытия специализированных окон для бизнеса — сейчас их насчитывается более 100.
Кроме того, растет и число предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Сейчас их 323 — из них 187 областного уровня, 77 федерального и 59 муниципального. Время ожидания в очереди при этом снижается. По словам Дрыгановой, в 2016 году этот показатель составлял 13 минут, в 2017 году — уже 7 минут.
Согласно социологическим исследованиям и  информационно-аналитической
системе «Мониторинг качества государственных услуг», 94% жителей региона удовлетворены деятельностью МФЦ.
Елена Дрыганова также отметила, что 86,2% жителей используют механизмы получения услуг в электронной форме.
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