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Более 90% жителей Московской области удовлетворены деятельностью МФЦ
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Более 90% жителей Московской области удовлетворены деятельностью МФЦ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 90% жителей Подмосковья удовлетворены деятельностью многофункциональных центров, электронные услуги используют почти 87% жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Ежегодно количество офисов и окон МФЦ в регионе увеличивается — если в 2015 году их было 102 и 1547, то в 2017 году 105 и 1771. Кроме того, начиная с 2016 года стартовала практика открытия специализированных окон для бизнеса — сейчас их насчитывается более 100. Также сокращается время ожидания в очереди — сравнивая 2016 и 2017 — оно сократилось в два раза — с 13 минут до семи.
«Удовлетворенность деятельность МФЦ на достаточно высоком уровне. Так, по данным социологических исследований и информационно-аналитической системы «Мониторинг качества государственных услуг», результат по итогам 2017 года составляет 94%», — говорится в сообщении.
86,2% жителей региона, используют механизмы получения услуг в электронной форме.
В Московской области действует региональный стандарт организации деятельности МФЦ — он предусматривает более жесткие, расширенные требования к деятельности центров, комфортности помещений, техническому оснащению по сравнению с федеральными требованиями. Здесь у региона результат по соответствию стандарта составляет 98%.
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