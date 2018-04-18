Около 4000 жалоб на управляющие компанииНижнего Новгорода поступило в региональную Госжилинспекцию в 2018 году

Около 4000 жалоб на городские управляющие компании поступило в Государственную жилищную инспекцию с начала 2018 года. В 2017 было зафиксировано свыше 19 тысяч обращений. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Госжилинспекции Дмитрий Петров на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 18 апреля.

По его словам, количество обращений граждан по сравнению с 2016 годом возросло на 21%. Петров связывает это с тем, что в начале прошлого года была изменена структура платы за содержание жилых помещений, что вызвало вопросы у населения.

Чаще всего, по его словам, горожане жаловались на управляющую компанию Нижегородского района. Количество обращений составило 3400 или 15%. На втором месте УК Советского района — 11,7%, на третьем — Канавинского.

Что касается тематики жалоб, то большая часть — 44% — касалась технического содержания жилищного фонда. 25% обращений были связаны с вопросами правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и еще 25% — с качеством самих услуг. Оставшиеся 8%, по словам Петрова, касались проведения общих собраний и перепланировки помещений.

«По всем обращениям были проведены внеплановые проверки, выдано более 2500 предписаний», — отметил Дмитрий Петров.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин в свою очередь отметил, что работу в данном направлении необходимо вести более активно.

«В прошлом году мы рассматривали подобный вопрос и хотели бы изучить практику. Я помню, что раньше первый заместитель главы администрации города оценивал каждую домоуправляющую компанию города, как она работает и обслуживает жилищный фонд, много ли жалоб, какого они плана и какие меры принимаются. Надо побуждать и жителей, и сами управляющие компании, чтобы они на своем уровне делали все возможное, чтобы снять проблемы», — сказал Аношкин.

Напомним, нижегородцы стали чаще жаловаться на проблемы с отоплением.