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«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде построило первый в России сухогруз проекта RSD59
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«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде построило первый в России сухогруз проекта RSD59 

Прайм 1 час назад
Фото: nn.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр /ПРАЙМ/. Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил и спустил на воду первый из пяти предусмотренных контрактом сухогрузных теплоходов, строящихся по лизинговому контракту с ГТЛК, которая потом передаст суда компании «Пола Райз» из Санкт-Петербурга.
"Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса. Судно имеет увеличенные дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России", — приводятся в сообщении слова врио генерального директора завода Михаила Першина.
Первым из пяти сухогрузов, сошедших со стапелей сормовского завода, стало судно «Пола Макария», которое сразу после спуска отправилось на швартовные и ходовые испытания.
Ранее сообщалось, что трехсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 подписан в декабре 2016 года. Заказчиком выступает ГТЛК, получателем судов — «Пола Райз». Строительство всех пяти судов началось в IV квартале прошлого года, передача всех судов заказчику планируется до конца этого года.
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