«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде построило первый в России сухогруз проекта RSD59

"Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса. Судно имеет увеличенные дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России ", — приводятся в сообщении слова врио генерального директора завода Михаила Першина

Первым из пяти сухогрузов, сошедших со стапелей сормовского завода, стало судно «Пола Макария», которое сразу после спуска отправилось на швартовные и ходовые испытания.

Ранее сообщалось, что трехсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 подписан в декабре 2016 года. Заказчиком выступает ГТЛК, получателем судов — «Пола Райз». Строительство всех пяти судов началось в IV квартале прошлого года, передача всех судов заказчику планируется до конца этого года.