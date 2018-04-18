Головной сухогруз для компании «Пола Райз» сойдёт со стапелей «Красного Сормова» 20 апреля 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Он является первым из пяти сухогрузов проекта. Эти сухогрузы не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях РФ. Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб». Он вобрал в себя решение всех задач, которые не могли решить суда предшествующих ему проектов. Сухогрузного судна позволят максимально использовать его грузоподъёмность для прохода по всем внутренним водным путям России, в том числе с выходом в море.
Трёхсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 был подписан в декабре 2016 года. Заказчиком — «Государственная транспортная лизинговая компания» грузополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Сдача всех судов назначена на 2018 год.