«Аналогов ему ещё нет в России» — детище нижегородского завода спустили на воду

Сегодня на воду спустилось судно «Пола Макария» — сухогрузный теплоход от сормовского завода «Красное Сормово» . Он разработан по заказу компании «Пола Райз», которая ожидает от завода ещё 4 таких же сухогруза. «Красное Сормово» планирует сдать их в 2018 году. Сразу же после спуска «Пола Макария» отправили на швартовные и ходовые испытания.

— Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса, — рассказал врио генерального директора завода «Красное Сормово» Михаил Першин . — Судно имеет увеличенный дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России

Суда проекта RSD59 имеют максимально возможные для Волго-Донского канала габариты. Длина сухогруза 140,88 метра, а ширина — 16,98 метра. Высота борта составляет 6 метров. У «Пола Макария» два грузовых трюма с общим объёмом в 11 292 кубических метра.

«Пола Макария» представляет собой самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами. Оно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории В.

В море судно «Пола Макария» будет автономно до 20 суток. Экипаж состоит из 11 человек, также предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана. Расчётный срок службы корпуса судна — 24 года.

Ранее мы рассказывали, что завод «Красное Сормово» спустил на воду танкер-химовоз.