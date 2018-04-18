Глава Мосгордумы Шапошников поздравил «АиФ» с юбилеем

Он отметил, что газета хранит верность основам журналистики в ее лучших традициях

«Еженедельник уверенно развивается, покоряет новые рубежи, сохраняя при этом верность основам журналистики в лучших ее традициях, — говорится в тексте поздравительной телеграммы. — На протяжении всех этих лет «Аргументы и факты» пользуются авторитетом как серьезная информационная площадка. Газете доверяют, ее любят и читают миллионы людей, для которых «АиФ» — основной источник объективных и интересных новостей о политической, экономической и социальной жизни нашей страны».

Шапошников поблагодарил коллектив газеты за объективность и непредвзятый подход к важнейшим темам и пожелал изданию дальнейшего процветания и новых творческих достижений.