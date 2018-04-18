Глава Мосгордумы Шапошников поздравил «АиФ» с юбилеем 

Он отметил, что газета хранит верность основам журналистики в ее лучших традициях
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поздравил редакцию газеты «Аргументы и факты» с 40-летием издания, назвав его одним из самых востребованных, популярных и успешных массовых СМИ в России.
«Еженедельник уверенно развивается, покоряет новые рубежи, сохраняя при этом верность основам журналистики в лучших ее традициях, — говорится в тексте поздравительной телеграммы. — На протяжении всех этих лет «Аргументы и факты» пользуются авторитетом как серьезная информационная площадка. Газете доверяют, ее любят и читают миллионы людей, для которых «АиФ» — основной источник объективных и интересных новостей о политической, экономической и социальной жизни нашей страны».
Шапошников поблагодарил коллектив газеты за объективность и непредвзятый подход к важнейшим темам и пожелал изданию дальнейшего процветания и новых творческих достижений.
Ранее «АиФ» поздравили с юбилеем президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и глава Совфеда Валентина Матвиенко.