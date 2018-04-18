Ещё
Библиотека Данте Алигьери рассказала о программе «Библионочи-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотека Данте Алигьери рассказала о программе «Библионочи-2018» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
21 апреля с 16.00 до 22.00 в библиотеке Данте Алигьери пройдут мероприятия в рамках акции «Библионочь-2018». По свей стране в этот день будут организованы поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.
В насыщенную программу «Прошлое и настоящее» по мотивам произведений И. С. Тургенева», которую подготовила библиотека Данте Алигьери, войдет захватывающий библио-квест «Отцы и дети: вечный спор поколений», вокршоп по живописи и технике акварель «От традиции к авангарду» и встреча с корреспондентом ANSA в Москве Маттиа Бернардо Баньоли.
Полная программа «Библионочи» выложена на сайте https://vk.cc/7XAa3h
Желающих принять участие в программе ждут по адресу ул. Строителей. д. 8., корп. 2. Вход свободный.
Вестник района Гагаринский: последние новости
18 апреля пройдет "Ярмарка вакансий" Городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы Врач проведет мастер-класс в институте педиатрии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT144
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США259
МИД обратился к россиянам с предупреждением31
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение