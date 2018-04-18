Библиотека Данте Алигьери рассказала о программе «Библионочи-2018» 

21 апреля с 16.00 до 22.00 в библиотеке Данте Алигьери пройдут мероприятия в рамках акции «Библионочь-2018». По свей стране в этот день будут организованы поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.
В насыщенную программу «Прошлое и настоящее» по мотивам произведений И. С. Тургенева», которую подготовила библиотека Данте Алигьери, войдет захватывающий библио-квест «Отцы и дети: вечный спор поколений», вокршоп по живописи и технике акварель «От традиции к авангарду» и встреча с корреспондентом ANSA в Москве Маттиа Бернардо Баньоли.
Полная программа «Библионочи» выложена на сайте https://vk.cc/7XAa3h
Желающих принять участие в программе ждут по адресу ул. Строителей. д. 8., корп. 2. Вход свободный.