В подмосковной Госинспекции труда около 80% обращений касаются невыплаты зарплаты

Почти все обращения населения в Государственную инспекцию труда в Московской области касаются невыплаченной заработной платы, сообщила в среду журналистам заместитель руководителя контрольно-надзорного органа Нелли Айзитулина.

«Семьдесят восемь процентов всех обращений (в ГИТ а Подмосковье — ред.) касается невыплаты заработной платы или несвоевременной выплаты”, — сказала Айзитулина.

По ее словам, обращения, связанные с оформлением и расторжением трудового договора, составили 12% от общего объема. Доли обращений, связанных с охраной труда и предоставлением гарантий и компенсаций, составили соответственно 5% и 2%. На другие обращения пришлись остальные 3%.

Айзитулина добавила, что в ведомство за первый квартал текущего года было подано 5833 обращения по вопросам соблюдения норм трудового законодательствах на предприятиях. За аналогичный период 2017 года в контрольно-надзорный орган поступило 4442 обращения.