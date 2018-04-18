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В подмосковной Госинспекции труда около 80% обращений касаются невыплаты зарплаты
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В подмосковной Госинспекции труда около 80% обращений касаются невыплаты зарплаты 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Почти все обращения населения в Государственную инспекцию труда в Московской области касаются невыплаченной заработной платы, сообщила в среду журналистам заместитель руководителя контрольно-надзорного органа Нелли Айзитулина.
«Семьдесят восемь процентов всех обращений (в ГИТ а Подмосковье — ред.) касается невыплаты заработной платы или несвоевременной выплаты”, — сказала Айзитулина.
По ее словам, обращения, связанные с оформлением и расторжением трудового договора, составили 12% от общего объема. Доли обращений, связанных с охраной труда и предоставлением гарантий и компенсаций, составили соответственно 5% и 2%. На другие обращения пришлись остальные 3%.
Айзитулина добавила, что в ведомство за первый квартал текущего года было подано 5833 обращения по вопросам соблюдения норм трудового законодательствах на предприятиях. За аналогичный период 2017 года в контрольно-надзорный орган поступило 4442 обращения.
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