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«Славнефть-Мегионнефтегаз» тестирует аналитический комплекс на основе нейросети
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«Славнефть-Мегионнефтегаз» тестирует аналитический комплекс на основе нейросети 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В настоящее время на предприятии начались опытно-промышленные испытания аналитического комплекса для контроля за соблюдением правил промышленной безопасности и охраны труда на нефтепромыслах. Он создан на основе искусственной нейронной сети. Система позволяет анализировать видеопоток с камер наружного наблюдения и в случае нарушений направляет сигнал в единую диспетчерскую службу.
Первый этап испытаний включает мониторинг применения работниками средств индивидуальной защиты. Анализ поступающей видеоинформации будет проводиться по нескольким маркерам одновременно. Так, технология компьютерного зрения позволяет обнаруживать, отслеживать и классифицировать объекты. Она самараспознает наличие на человеке защитой каски с застегнутым подбородочным ремешком, производит подсчет числа людей в зоне выполнения работ и протоколирует выполнение всех технических операций на объекте.
«Внедрение и тиражирование системы видеоаналитики будет способствовать снижению рисков, связанных с нарушениями правил безопасности, и повышению производительности. Система способна не только анализировать видеопоток, но и самообучаться, а значит, непрерывно совершенствоваться», — отмечает начальник службы развития новых информационных технологий в производстве Артем Музыка.
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