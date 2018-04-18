Глава ФМБА выступил против ограничения ввоза лекарств

"Не поддерживаю (меры) совершенно, нужно сначала создать свою индустрию, а потом устраивать санкции. Нельзя устраивать политические ответные меры на больных людях. Решение должны принимать профессиональные сообщества. Есть у нас национальная медицинская лига, должны быть профессионалы, которые должны прийти в Госдуму и сказать: это можно, а это нельзя (запрещать)", — заявил Уйба.

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Володин ранее пояснил, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов, из них 90 не имеют российских аналогов, и в отношении них контрсанкции действовать не будут. Он также добавил, что «если будут вводиться какие-то ограничения на поставки (лекарств), то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран».