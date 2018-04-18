Ещё
Глава ФМБА выступил против ограничения ввоза лекарств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФМБА выступил против ограничения ввоза лекарств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Прежде, чем вводить ответные меры на действия других стран и запрещать ввоз каких-либо лекарственных препаратов, нужно создать собственную индустрию производства всех необходимых лекарств, заявил на пресс-конференции руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.
"Не поддерживаю (меры) совершенно, нужно сначала создать свою индустрию, а потом устраивать санкции. Нельзя устраивать политические ответные меры на больных людях. Решение должны принимать профессиональные сообщества. Есть у нас национальная медицинская лига, должны быть профессионалы, которые должны прийти в Госдуму и сказать: это можно, а это нельзя (запрещать)", — заявил Уйба.
Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Володин ранее пояснил, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов, из них 90 не имеют российских аналогов, и в отношении них контрсанкции действовать не будут. Он также добавил, что «если будут вводиться какие-то ограничения на поставки (лекарств), то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран».
РИА Новости: последние новости
Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии Совфед разработал проект о согласии прокурора для заключения под стражу Паломники из Башкирии отправились в хадж на лошадях
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT146
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США264
МИД обратился к россиянам с предупреждением32
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение