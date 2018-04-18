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Лолита Милявская «сдружилась» с буйволами и вепрями Нижнего Тагила
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Лолита Милявская «сдружилась» с буйволами и вепрями Нижнего Тагила 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Нижнем Тагиле Лолиту Милявскую удивили буйволы и вепри. Певица приезжала в уральский город с концертом, об этом сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
Перед концертом в нижнетагильском цирке Лолите удалось познакомиться с его подопечными и побывать в закулисье. Во время экскурсии артистке показали буйволов, участвующих в шоу-программах. Один из них — 15-летний вожак стаи по кличке Ник. «Какие у него синие глаза!» — отметила Лолита, разглядывая животное. А потом поспешила узнать: «Ник, а ты не плюешься?»
Также певице показали две клетки с вепрями, в одной из которых кабаны злобно рычали. Когда сотрудник цирка предложил Лолите зайти во вторую клетку, певица сначала сопротивлялась, говорила: «Не надо, пусть лучше спит». Однако затем все-таки зашла, но поторгать вепря не решилась. «Я лучше на расстоянии посмотрю, у меня завтра Челябинск», — прокомментировала она.
Затем Лолиту провели в многуровневый солярий для животных, в котором могут проходить сушку как маленькие собачки, так и огромные верблюды. Певицу такая инновация удивила: «Да, я такого не видела. У людей нет такого солярия, не то что у верблюдов».
Видеозаписью с экскурсии певица поделилась на своей странице в «Вконтакте».
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