На ремонт медучреждений Балашихи в 2018 году выделят 176 миллионов рублей

Об этом председатель комитета Московской областной Думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил во время совещания в многофункциональном центре Балашихи

На ремонт поликлиник,

клинико-диагностической

лаборатории № 1 и капремонт стационара центральной районной больницы в Балашихе в 2018 году общей сложности выделят около 176 миллионов рублей

— Андрей Голубев.

Он добавил, что в 2018 году из областного бюджета также планируется выделить 34 миллиона рублей для капитального ремонта реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка».

Такие выездные заседания Московской областной думы проходят практически во всех муниципальных образованиях региона. Депутаты региона должны слышать своих коллег, чтобы городские депутаты рассказывали о проблемах в муниципалитетах

Тарас Ефимов , председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики.

В ходе совещания председатели профильных комитетов Мособлдумы рассказали депутатам Совета депутатов Балашихи о законотворческой деятельности в сфере имущественных отношений и землепользования, образования, культуры и туризма, обсудили вопросы правового регулирования в сфере ЖХК, строительства и энергетики.