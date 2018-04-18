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На ремонт медучреждений Балашихи в 2018 году выделят 176 миллионов рублей
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На ремонт медучреждений Балашихи в 2018 году выделят 176 миллионов рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом председатель комитета Московской областной Думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил во время совещания в многофункциональном центре Балашихи.
На ремонт поликлиник,
клинико-диагностической
лаборатории № 1 и капремонт стационара центральной районной больницы в Балашихе в 2018 году общей сложности выделят около 176 миллионов рублей
— Андрей Голубев.
Он добавил, что в 2018 году из областного бюджета также планируется выделить 34 миллиона рублей для капитального ремонта реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка».
Такие выездные заседания Московской областной думы проходят практически во всех муниципальных образованиях региона. Депутаты региона должны слышать своих коллег, чтобы городские депутаты рассказывали о проблемах в муниципалитетах
Тарас Ефимов, председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики.
В ходе совещания председатели профильных комитетов Мособлдумы рассказали депутатам Совета депутатов Балашихи о законотворческой деятельности в сфере имущественных отношений и землепользования, образования, культуры и туризма, обсудили вопросы правового регулирования в сфере ЖХК, строительства и энергетики.
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