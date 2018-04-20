Ещё
Представлены сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлены сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов» 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
«Ростелеком» совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие «Умных городов».
Результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков представил сегодня на секции «Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики» Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской среды благодаря использованию подходов и технологий «Умный город».
«В рамках проекта «Умный город» мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и международные разработки, позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование «Ростелекома» о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка. Наша задача — за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений — любая инновация должна внедряться с открытыми глазами», — отметил Андрей Чибис.
О своем концептуальном видении городов будущего на секции рассказали представители Департамента информационных технологий Москвы, Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в выступлениях представителей госкорпорации «Росатом», «Микрона», ВШЭ, Cisco, Siemens, компании «Большая тройка» и др.
Как пояснил Борис Глазков, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития «Умных городов». Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов «Умных городов» было проанализировано более 6 млн различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом:
Интернет вещей5GБиометрияОбработка неструктурированных данныхТехнологии поддержки принятия решенийДополненная и виртуальная реальностьРаспределенные базы данныхГеоинформационные технологии и навигацияМашинное обучениеОблачные/туманные/граничные вычисления
«За каждой сквозной технологией со сложным названием стоят конкретные решения для повышения качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются основой для появления беспилотного общественного транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций «Умных городов», — отметил Борис Глазков.
АиФ: последние новости
В Белгороде заменят теплосети на шести улицах Воронежцы на личном примере показали, как сделать город чище Воронежская прокуратура обнаружила кефир из будущего
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей122
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Европа ждет «Северный поток-2»114
РФ признала неспособность создавать спутники1226
Первый легальный бордель открывается в России331
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение