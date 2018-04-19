Чибис предложил сделать Евпаторию «умным городом» 

Заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис сегодня, выступая на площадке «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов» на Ялтинском экономическом форуме, предложил запустить в Евпатории проект «Умный город».
Чибис выбор города объяснил тем, что в Евпаторию приезжает много детей. Глава Крыма Сергей Аксенов согласился на пилотный проект.
Напомним, что принципы «умного города» синхронизированы с концепцией цифровой экономики, которая направлена на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий.
Как писал «ФедералПресс», Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он состоится с 19 по 21 апреля. На нем намерены подписать соглашений на 150 миллиардов.