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Чибис предложил сделать Евпаторию «умным городом»
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Чибис предложил сделать Евпаторию «умным городом» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис сегодня, выступая на площадке «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов» на Ялтинском экономическом форуме, предложил запустить в Евпатории проект «Умный город».
Чибис выбор города объяснил тем, что в Евпаторию приезжает много детей. Глава Крыма Сергей Аксенов согласился на пилотный проект.
Напомним, что принципы «умного города» синхронизированы с концепцией цифровой экономики, которая направлена на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий.
Как писал «ФедералПресс», Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он состоится с 19 по 21 апреля. На нем намерены подписать соглашений на 150 миллиардов.
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