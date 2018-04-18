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В СВАО пройдет экомарафон для всех желающих
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В СВАО пройдет экомарафон для всех желающих 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
На территории районов Бабушкинский и Южное Медведково в Северо-Восточном округе Москвы пройдет экологический марафон — плоггинг. Он состоится в день общегородского субботника 21 апреля. Организаторы — РОО «Много детства» — приглашают принять участие всех желающих.
Участники марафона от мусора прибрежную зону реки Яуза со стороны Чукотского проезда и улицы Дежнёва в черте районов Бабушкинский и Южное Медведково, совмещая это уборку с бегом.
— Понятие «плоггинг» пришло из Швеции. Оно означает «подбирать мусор во время пробежки». Таким образом, любители природы и спорта могут совместить приятное с полезным — отдых на свежем воздухе и позаботиться об окружающей среде, — сообщил представитель РОО.
Сбор участников в полдень в зеленой зоне Яузы на пересечении проездов Дежнева и Чукотского. (иб)
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