В СВАО пройдет экомарафон для всех желающих

На территории районов Бабушкинский и Южное Медведково в Северо-Восточном округе Москвы пройдет экологический марафон — плоггинг. Он состоится в день общегородского субботника 21 апреля. Организаторы — РОО «Много детства» — приглашают принять участие всех желающих.

Участники марафона от мусора прибрежную зону реки Яуза со стороны Чукотского проезда и улицы Дежнёва в черте районов Бабушкинский и Южное Медведково, совмещая это уборку с бегом.

— Понятие «плоггинг» пришло из Швеции . Оно означает «подбирать мусор во время пробежки». Таким образом, любители природы и спорта могут совместить приятное с полезным — отдых на свежем воздухе и позаботиться об окружающей среде, — сообщил представитель РОО.

Сбор участников в полдень в зеленой зоне Яузы на пересечении проездов Дежнева и Чукотского. (иб)