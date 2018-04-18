Ещё
Новая скульптурная композиция появилась в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая скульптурная композиция появилась в Уфе 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе на улице Комсомольской 133/3 появилась новая скульптурная композиция, представляющая собой скамейку на которой сидит врач со стетоскопом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Рядом со скульптурой врача установлена раскрытая книга с цитатой Чехова: «Не одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».
«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают порядка 5 тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе», — сказал глава района Руслан Насретдинов.
Напомним, в этом месяце в столице республики появились два новых арт-объекта: скульптуры в парке имени Якутова и вечнозелёные буквы, символизирующие название города. Кроме того, при въезде в Уфу, 17 апреля, заменили буквы «ӨФӨ».
АиФ-Уфа: последние новости
В Башкирии пройдёт Всероссийский экомарафон по сбору макулатуры Уфимцам напомнили о штрафах за сорванные подснежники Дело пахнет плохо. Очистных сооружений в Башкирии не хватает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT146
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США264
МИД обратился к россиянам с предупреждением32
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение