Новая скульптурная композиция появилась в Уфе

Уфе на улице Комсомольской 133/3 появилась новая скульптурная композиция, представляющая собой скамейку на которой сидит врач со стетоскопом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Рядом со скульптурой врача установлена раскрытая книга с цитатой Чехова : «Не одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».

«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают порядка 5 тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе», — сказал глава района Руслан Насретдинов.

Напомним, в этом месяце в столице республики появились два новых арт-объекта: скульптуры в парке имени Якутова и вечнозелёные буквы, символизирующие название города. Кроме того, при въезде в Уфу, 17 апреля, заменили буквы «ӨФӨ».