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Иванцов: Босния — это стабильное государство и важный партнер России
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Иванцов: Босния — это стабильное государство и важный партнер России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Босния и Герцеговина — спокойное и стабильное государство, где Россия имеет свои интересы. При этом Москва заинтересована в укреплении экономических и культурных связей с Сараево. Об этом в интервью телеканалу «N1» рассказал Петр Иванцов, посол РФ в данной балканской стране.
"Россия, как и любое другое государство, имеет в Боснии свои интересы. Наш интерес состоит в том, чтобы развивать стабильные дружеские отношения в областях культуры и экономики. Мы не используем наше влияние здесь для реализации какого-либо злого умысла", — отмечает высокопоставленный дипломат.
Он также считает, что «вопрос конфликта в Боснии и Герцеговине закрыт в 1995 году вместе с подписанием Дейтонских мирных соглашений».
"В БиГ создана система ценностей, которая обеспечивает невозможность повторения здесь конфликта, — указывает Иванцов. — Дейтонский договор может быть и не совершенен, но работает и поддерживает мир, обеспечивает его уже 22 года. Не вижу здесь проблемы, когда говорю о влиянии различных сил, которые вовлечены во внутренние процессы страны: все государства и организации имеют право выстраивания отношений в выгодном для них ключе с правительством БиГ. Все зависит от того, какова преследуемая ими здесь конечная цель. В нашем случае — это сотрудничество, развитие двусторонних связей в различных областях и, естественно, гарантии выполнения Дейтонских соглашений. Не вижу причин для того, что БиГ должна стать центром конфронтации на Балканах. БиГ — это важный партнер, Босния — это важное место, стоит лишь вспомнить, что два крупнейших конфликта начались отсюда. Сейчас БиГ — это спокойное государство, а Дейтонский договор создал модель отношений между народами политическими партиями в БиГ".
Напомним, что министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак однозначно заявил о том, что эта балканская страна не собирается выдворять российских дипломатов в качестве «меры солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. В эксклюзивном интервью "Российской газете" политик также отметил тот факт, что в Сараево дорожат дружескими и конструктивными отношениями с Москвой, и рассчитывают на их укрепление.
"Босния и Герцеговина и Российская Федерация имеют хорошие и стабильные отношения. Помимо того, что РФ играет большую и значительную роль в международных политических и экономических отношениях, Россия — это еще и гарант Дейтонских мирных соглашений. Босния и Герцеговина и Российская Федерация 20 декабря 2016 года отметили 20 лет со дня установления дипломатических отношений. Существует обоюдный интерес для развития двусторонних связей во всех направлениях, прежде всего, экономическом", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства БиГ.
Справка «РГ»
В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.
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