Читатели становятся поэтами

В адрес редакции «Вечерки» пришло письмо от москвича Юрия Говердовского, он написал стихи о метрополитене.

Поэт — наш коллега, журналист. Долгое время он работал в пуле при Совете Федерации . Недавно вышла книга его стихов. Нам он прислал такое произведение:

«На эскалаторе в метро

Плыву навстречу впечатленьям…»

(Из ранних стихов)

Какие прекрасные дамы

Буквально на каждом шагу!

Сюжет водевиля иль драмы

В мгновенье готов на бегу.

Фантазия вихрем уносит

В очах затаившийся мир,

И очень настойчиво просит

Вмешательства музы и лир.

Скорей бы до дому добраться!

Скорей бы бумагу, перо!

Все это, открою вам, братцы,

Я утром увидел в метро.

Напомним, что 19 апреля в 18:30 на станции метро «Выставочная» состоится культурно-образовательный фестиваль «Литературный рельс». Мероприятие приурочено к ежегодной Библионочи, а также к 455-летию со дня печати первой типографской книги на русском языке «Апостол».