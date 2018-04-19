Читатели становятся поэтами 

В адрес редакции «Вечерки» пришло письмо от москвича Юрия Говердовского, он написал стихи о метрополитене.
Поэт — наш коллега, журналист. Долгое время он работал в пуле при Совете Федерации. Недавно вышла книга его стихов. Нам он прислал такое произведение:
«На эскалаторе в метро
Плыву навстречу впечатленьям…»
(Из ранних стихов)
Какие прекрасные дамы
Буквально на каждом шагу!
Сюжет водевиля иль драмы
В мгновенье готов на бегу.
Фантазия вихрем уносит
В очах затаившийся мир,
И очень настойчиво просит
Вмешательства музы и лир.
Скорей бы до дому добраться!
Скорей бы бумагу, перо!
Все это, открою вам, братцы,
Я утром увидел в метро.
Напомним, что 19 апреля в 18:30 на станции метро «Выставочная» состоится культурно-образовательный фестиваль «Литературный рельс». Мероприятие приурочено к ежегодной Библионочи, а также к 455-летию со дня печати первой типографской книги на русском языке «Апостол».
Участники фестиваля в Технической библиотеке Московского метрополитена читают стихотворения о транспорте или путешествиях. После выступления каждый получит памятный подарок — часть настоящего рельса метро. Также гостей ждет лекция об истории Технической библиотеки метрополитена, конкурс «Юный библиотекарь», демонстрация легендарной Большой советской энциклопедии и библиотекарских печатей. Ведущей «Литературного рельса» станет Юлия Романова, голос которой пассажиры каждый день слышат в метро.