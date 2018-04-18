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Компания Novo Nordisk откроет производство инсулина полного цикла под Калугой
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Компания Novo Nordisk откроет производство инсулина полного цикла под Калугой 

ТАСС 1 час назад
КАЛУГА, 18 апреля. Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk запустит производство инсулина полного цикла в Калужской области. Об этом в ходе форума «Фармэволюция — 2018» в Калуге сообщил ТАСС гендиректор Novo Nordisk в России и Белоруссии Ханс Дюиф.
"В сентябре мы открываем новый цех по сборке одноразовых мультидозовых шприц-ручек, это современная форма введения инсулина. Цех был построен в 2017 году, ранее они не собирались в Калужской области. На рынок они выйдут в конце 2018 года", — сказал он.
Завод Novo Nordisk по производству инсулина ввели в Калужской области в 2015 году. Общие инвестиции в производство в регионе составили около 8 млрд рублей.
Компания Novo Nordisk открыла высокотехнологичный завод по производству современных инсулинов в Калужской области на территории технопарка «Грабцево» в апреле 2015 года. На предприятии осуществляется приготовление раствора из собственной оригинальной субстанции, наполнение и вторичная упаковка инсулинов в картриджах и инъекторах. В проекте применяются передовые технологии в области экологической безопасности и энергоэффективности.
IV Международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция — 2018» организован газетой «Ведомости» совместно с правительством Калужской области и Агентством инновационного развития региона.
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