Компания Novo Nordisk откроет производство инсулина полного цикла под Калугой

КАЛУГА , 18 апреля. Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk запустит производство инсулина полного цикла в Калужской области . Об этом в ходе форума «Фармэволюция — 2018» в Калуге сообщил ТАСС гендиректор Novo Nordisk в России Белоруссии Ханс Дюиф.

"В сентябре мы открываем новый цех по сборке одноразовых мультидозовых шприц-ручек, это современная форма введения инсулина. Цех был построен в 2017 году, ранее они не собирались в Калужской области. На рынок они выйдут в конце 2018 года", — сказал он.

Завод Novo Nordisk по производству инсулина ввели в Калужской области в 2015 году. Общие инвестиции в производство в регионе составили около 8 млрд рублей.

Компания Novo Nordisk открыла высокотехнологичный завод по производству современных инсулинов в Калужской области на территории технопарка «Грабцево» в апреле 2015 года. На предприятии осуществляется приготовление раствора из собственной оригинальной субстанции, наполнение и вторичная упаковка инсулинов в картриджах и инъекторах. В проекте применяются передовые технологии в области экологической безопасности и энергоэффективности.