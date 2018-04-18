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Учредители: проект «Пора домой!» привлечет в РФ специалистов в сфере цифровой экономики
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Учредители: проект «Пора домой!» привлечет в РФ специалистов в сфере цифровой экономики 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Проект «Пора домой!» поможет обеспечить «приток мозгов» и привлечь в Россию IT-специалистов в сфере цифровой экономики. Об этом заявил корреспонденту ТАСС генеральный директор платформы для технологических соревнований по решению задач от компаний и подбору для них персонала и проектов «Актум» Олег Мансуров. Одна из ключевых задач возглавляемой им компании — помогать учащимся и выпускникам зарубежных вузов со стажировками и трудоустройством на территории РФ.
"Если мы хотим в ближайшее время сделать технологический рывок, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в экономической части послания Федеральному собранию 1 марта, то нам нужно внедрять инструменты «притока мозгов», — отметил он. — Для того чтобы перейти на цифровую экономику, России необходимо большое количество разработчиков, вузы должны выпускать не менее 120 тыс. в год, а сейчас это цифра в два раза меньше. Уже сегодня, чтобы ликвидировать существующую потребность и утолить кадровый голод, России однозначно придется привлекать специалистов из других стран, и наши соотечественники здесь являются целевой аудиторией. Проект «Пора домой!» — один из инструментов для решения этой задачи".
Согласно прогнозам, обратил внимание Мансуров, через 10 лет российская экономика будет дополнительно нуждаться в двух миллионах IT-специалистов. «Причем это касается не только разработчиков программного обеспечения, но и аналитиков, дизайнеров, системных администраторов, специалистов по базам данных, менеджеров продуктов, — пояснил он. — По данным 2016 года, в России насчитывалось 1,9 млн IT-специалистов, это примерно 2,4% от всего занятого населения страны. Для сравнения: в США, Германии, Великобритании этот показатель держится на уровне 4,2%».
Проект «Пора домой!»
Проект с трендовым названием «Highly Likely Welcome Back» или «Пора домой!» был запущен в минувший понедельник. Его соучредителями стали агентство Россотрудничество, университет МГИМО, Фонд развития информационного общества и платформа «Актум». Цель проекта — создать в кратчайшие сроки полноценную инфраструктуру для возвращения нескольких тысяч российских студентов из Великобритании и других стран, проявляющих недружественное отношение к России, а также для их дальнейшего трудоустройства.
"Мы знаем, что в связи с политической ситуацией британское посольство в Москве гораздо дольше рассматривает заявления на визы, что обязательно скажется на количестве отъезжающих в Великобританию, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Фонда развития информационного общества Валерий Згонников. — Кроме того, мы ожидаем, что многие россияне в ближайшем учебном году не захотят сделать в Великобритании следующий шаг, например поступить в магистратуру, потому что знают, что не могут планировать свое будущее в этой стране. Мы в фонде рассудили, что если британцы так неразумно подходят к своей миграционной политике и напрямую препятствуют привлечению мозгов в свою экономику, то стоит этим воспользоваться".
"Мы предоставляем молодым людям, которые учатся в британских университетах либо закончили их, возможность обустроить свою жизнь в России и продолжить получение престижного и качественного образования в МГИМО или найти работу в лучших высокотехнологичных компаниях, представленных на российском рынке, — подчеркнул он. — Это взаимовыгодное предложение, которое позволит привлечь квалифицированных специалистов, интеллектуальный капитал для развития российской экономики, ее модернизации".
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