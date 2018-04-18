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В период межсезонья в Югре почту в поселки доставит вертолёт
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В период межсезонья в Югре почту в поселки доставит вертолёт 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
На время распутицы, пока невозможен проезд в труднодоступные поселения в Белоярском, Урайском, Нижневартовском, Советском и Ханты-Мансийском районах отправку почты будут осуществляться при помощи вертолёта.
Ориентировочно межсезонье продлится до середины мая, но на доставке в почтамты это никак не скажется. Отправлять почтовые рассылки на воздушном судне будут около раза в неделю.
Отметим, что в период распутицы вертолёт является ещё и основным средством передвижения, помогающим жителям осуществлять выезд из отдалённых и труднодоступных деревень и селений.
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