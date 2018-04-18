В Москве пройдет семейный фестиваль Kid’s Party Fest

С 28 по 29 апреля в Даниловском Event Hall, на территории в 3200 квадратных метров, состоится фестиваль детских праздников Kid’s Party Fest. На одной площадке соберутся основные игроки рынка детских праздников в России , которые расскажут мамам о всевозможных способах проведения детского досуга на любой бюджет. Дресс-код мероприятия: ультра-фиолетовый. Посетители, которые придут в одежде этой цветовой гаммы, смогут принять участие в специальных розыгрышах и викторинах.

В программе фестиваля предусмотрена выставка, где декораторы, флористы, кондитеры и фотографы представят свои работы. У всех гостей будет возможность продегустировать детские торты, коктейли и сладости, а также приобрести единую скидочную карту Kid’s Party Card, которая дает эксклюзивную скидку владельцу на услуги партнеров фестиваля. Более того, на площадке будет организован самый большой в истории российского детского ивента парад анимационных костюмов для детских праздников и лекторий для мам. За лекциями и мастер-классами следите на сайте.

Место проведения: Даниловский Event Hall, Дубининская 71, 7 минут от метро Тульская.

На территории работает платная парковка.

Фестиваль будет работать оба дня с 12:00 до 20:00, вход свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.