«Азаров сам подберет себе оппонентов»

«Если мы хотим понять, какие политические процессы сегодня происходят в губернии, надо понять, в каких социально-экономических и политических условиях строится нынешняя работа главы региона, с кем он взаимодействует. Я работал при трех самарских губернаторах, начиная с Константина Титова . В период его правления на фоне катастрофического падения экономики в стране, закрытия предприятий, потери отдельных сфер деятельности, область была влиятельным регионом. Причиной тому служила политическая конкуренция, которую он позволял вести. Титов не выбирал себе оппонентов на выборах.

Затем на смену ему пришел один „варяг“ за другим — Владимир Артяков Николай Меркушкин . Потому что выродилась политическая элита, которая необходима для Самарской области . Присутствие в регионе политической элиты позволяет считаться с этим регионом федеральному центру. Можно сколько угодно смеяться над тем, как ведут политику в национальных республиках. Но нельзя представить, чтобы главу одной республики поставили руководить другой республикой или каким-нибудь влиятельным регионом. В случае с Самарской областью это произошло дважды — ответить „варягам“ области было нечем.

Нынешний врио — самарец, и это правильное решение. Третьего заезжего губернатора регион бы не выдержал. В этом случае местная элита никогда бы не поднялась. Но она по-прежнему отсутствует. В результате Дмитрию Азарову не на кого опереться. Он может строить большие планы и иметь желание что-то менять, но вынужден работать с теми людьми, которые есть. А это люди, на которых пробы ставить негде.

Говорят, Меркушкин никуда не уехал, а загрузил себя в цифровую оболочку Азарова. Задача врио — отстроиться от своего предшественника. В том числе и в выборном процессе. В силу своих непомерных амбиций Николай Меркушкин на выборах губернатора в 2014 году нарисовал себе 92%. Азаров сразу после президентских выборов не может дать себе больше 75%. Он должен кому-то распределить четверть голосов. Уверен, даже если на выборах окажутся соперники, которые не пошевелят и пальцем, им набросают голоса.

Однако возвращения политической свободы, которая была при Титове, ждать не придется. Мы можем перечислять фамилии тех, кого хотели бы видеть в качестве соперников Дмитрия Азарова. Но понятно, что соперников себе выбирает он сам. От кандидатов требуется пройти через муниципальный фильтр, выдвигаться от парламентской партии. Это помогает выстраивать сверху картину, которая нужна основному кандидату.

И все же от того, кто будет участвовать в этих выборах, зависит многое для нашего региона. Хотелось бы, чтобы мы услышали разные повестки. И то, кто пройдет через муниципальный фильтр, будет в значительной степени определять самого Азарова.

Сейчас называть имена возможных кандидатов преждевременно, так как выборы не объявлены. Неизвестно, по какому сценарию пойдет процесс. Может, выборы и не объявят. А может, в них не будет участвовать Дмитрий Азаров. И уже другой человек, кандидатура которого согласована с федеральным центром, станет подбирать себе соперников. У нас есть парламентские партии, которые принимают решение на основании рекомендаций, которые идут снизу, но в итоге могут их поменять. Когда в конце мая объявят выборы, в июне начнутся конференции, тайные голосования — тогда и выяснится, кто пойдет на выборы и к чему всем нужно готовиться».