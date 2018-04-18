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Кузнецова предложила обновить рекомендации для классных руководителей
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Кузнецова предложила обновить рекомендации для классных руководителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила обновить методические рекомендации для классных руководителей в школах. Она высказала такое предложение в ходе заседания Общественного совета при омбудсмене, передаёт РИА «Новости».
«Буквально некоторые (меры озвучу. — Прим. ред.), которые мне кажутся такими простыми, беззатратными, но на самом деле показывающими пробельность того, что сегодня происходит. Например, разработка новых, отвечающих современным вызовам методических рекомендаций по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях», — сказала омбудсмен.
Она отметила, что методические рекомендации были выпущены в 2001 году, также есть приказ за 2006 год.
«За это время очень много воды утекло. Даже за это время количество разного рода деструктивного контента увеличилось в разы», — указала Кузнецова.
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