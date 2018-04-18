Кузнецова предложила обновить рекомендации для классных руководителей

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила обновить методические рекомендации для классных руководителей в школах. Она высказала такое предложение в ходе заседания Общественного совета при омбудсмене, передаёт РИА «Новости»

«Буквально некоторые (меры озвучу. — Прим. ред.), которые мне кажутся такими простыми, беззатратными, но на самом деле показывающими пробельность того, что сегодня происходит. Например, разработка новых, отвечающих современным вызовам методических рекомендаций по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что методические рекомендации были выпущены в 2001 году, также есть приказ за 2006 год.

«За это время очень много воды утекло. Даже за это время количество разного рода деструктивного контента увеличилось в разы», — указала Кузнецова.