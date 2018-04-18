За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафовано ПАО «МТС»

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Центрального административного округа, выявлены нарушения законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего в ПАО «МТС»

В нарушение ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по последнему месту его службы.

По результатам проверки прокурор округа возбудил в отношении ПАО «МТС» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 373 Таганского района г. Москвы виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей.

Исполнение постановления прокуратурой округа контролируется.