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За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафовано ПАО «МТС»
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За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафовано ПАО «МТС» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Центрального административного округа, выявлены нарушения законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего в ПАО «МТС».
Установлено, что в декабре 2016 года в филиал ПАО «МТС» в отдел по работе с корпоративными клиентами на должность специалиста принят бывший сотрудник Инспекции Федеральной налоговой службы России по Дзержинскому району г. Волгограда.
В нарушение ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по последнему месту его службы.
По результатам проверки прокурор округа возбудил в отношении ПАО «МТС» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 373 Таганского района г. Москвы виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей.
Исполнение постановления прокуратурой округа контролируется.
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