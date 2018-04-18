День Победы в Кирове: фестиваль оркестров, концерт и праздничный салют

Как рассказали сегодня участники пресс-конференции, посвященной вопросам подготовки к празднованию Дня Победы, с 24 апреля в городе Кирове стартует акция «Георгиевская ленточка».

С 3 мая начнутся мероприятия в домах культуры — они откроются городским торжественным вечером в ДК «Космос».

8 мая, с 16.00, в сквере Борцам революции состоится традиционная студенческая мемориальная акция «Линейка памятки».

9 мая, с 14.00, на Театральной площади начнутся концертные программы. В 15.30 откроется фестиваль духовых оркестров, который проводится в этом году впервые. В фестивале примут участие детские коллективы «Ретро», «Авангард» и военный оркестр «Северная звезда». Перед вечерним фейерверком на главной городской площади выступит творческий коллектив из Перми — ансамбль песни и танца «Ярмарка» с программой «Музыка Победы».

В Александровском саду также впервые состоится поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим», к участию в котором привлекут детские творческие коллективы.

Начальник управления культуры Марина Исупова уточнила, что праздничные программы пройдут на всех городских площадках, в том числе на новой — у ТЦ «Грин Хаус», с 16.00.

9 мая, в 10.00, на набережной Грина начнется уже полюбившийся жителям и гостям города фестиваль «Вкус Победы».

«Начиная от Феодоровской церкви и до Старого моста будет размещено 10 празднично оформленных шатров от ведущих кафе и ресторанов, которые предоставят лучшие блюда своей кухни, — сообщил начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Александр Седельников . — Планируются социальные акции для ветеранов Великой Отечественной войны. На отдельной сцене пройдут мероприятия для детей, мастер-классы, а вечером мы планируем выступления рок-коллективов. Параллельно между предприятиями общественного питания состоится конкурс, выберем лучших».

Вечером кировчан ждет фейерверк: в 21.20 в парке ЛПК Нововятского района и в 22.00 на Театральной площади.

Фото — admkirov.ru