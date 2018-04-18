С чем связан двухмесячный запрет на ловлю рыбы в КБР?

Как сообщили в Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства, с 15 апреля по 15 июня на водоёмах республик СКФО, территория которых относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, вводится запрет на лов рыбы.

Это связано с тем, что начался нерест.

В Кабардино-Балкарии запрет будет действовать ещё дольше — до 15 июля, а в РСО запрещено ловить определённые виды.

С 15 апреля на водоёмах будут постоянные проверки.