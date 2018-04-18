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С чем связан двухмесячный запрет на ловлю рыбы в КБР?
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С чем связан двухмесячный запрет на ловлю рыбы в КБР? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства, с 15 апреля по 15 июня на водоёмах республик СКФО, территория которых относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, вводится запрет на лов рыбы.
Это связано с тем, что начался нерест.
Ловить рыбу запрещено, в частности, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чечне и Ингушетии.
В Кабардино-Балкарии запрет будет действовать ещё дольше — до 15 июля, а в РСО запрещено ловить определённые виды.
С 15 апреля на водоёмах будут постоянные проверки.
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