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Уфимские инженерные сети доказали незаконность начатого банкротства
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Уфимские инженерные сети доказали незаконность начатого банкротства 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В арбитражном суде Башкирии прекратили дело о банкротстве Уфимских инженерных сетей. В апелляционной инстанции доказали, что активы предприятия превышают долг, а главный кредитор даже не пытался взыскать деньги.
Процедура наблюдения была введена за долг в 550 миллионов рублей, при этом Башкирский суд назначил ее, не проверив, были ли приняты какие-то меры для взыскания долга. Оказалось, что кредитор — БашРТС в 2014 году передали приставам исполнительный лист, но в то время деньги взыскать не смогли, так как у предприятия — Уфимских инженерных сетей их попросту не было.
Как сообщает «Коммерсант-Уфа», активы должника — около пяти миллиардов рублей, при этом признаки преднамеренного банкротства не были выявлены.
— Оснований для введения процедуры наблюдения у суда первой инстанции не имелось, — говорится в документах арбитража.
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