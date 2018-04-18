Уфимские инженерные сети доказали незаконность начатого банкротства

В арбитражном суде Башкирии прекратили дело о банкротстве Уфимских инженерных сетей. В апелляционной инстанции доказали, что активы предприятия превышают долг, а главный кредитор даже не пытался взыскать деньги.

Процедура наблюдения была введена за долг в 550 миллионов рублей, при этом Башкирский суд назначил ее, не проверив, были ли приняты какие-то меры для взыскания долга. Оказалось, что кредитор — БашРТС в 2014 году передали приставам исполнительный лист, но в то время деньги взыскать не смогли, так как у предприятия — Уфимских инженерных сетей их попросту не было.

Как сообщает «Коммерсант-Уфа», активы должника — около пяти миллиардов рублей, при этом признаки преднамеренного банкротства не были выявлены.

— Оснований для введения процедуры наблюдения у суда первой инстанции не имелось, — говорится в документах арбитража.