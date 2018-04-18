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Травила жителей Ярославской области: пенсионерка продавала яд вместо водки
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Травила жителей Ярославской области: пенсионерка продавала яд вместо водки 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
69-летняя пенсионерка травила жителей Тутаева. Женщина под видом водки продавала жидкости, в состав которых входил метиловый спирт — ядовитое вещество, которое в любом количестве при употреблении внутрь опасно для здоровья человека.
В январе 2018 года женщину в очередной раз поймали за незаконным занятием. Она продала «водку» своему знакомому.
— Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд назначил ей штраф 12 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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