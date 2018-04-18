Депутат Промышленного района Самары забыл про 2,5 млн рублей на банковском счету

Напомним, что проверило почти 3000 человек, выявило 1379 нарушений, по итогам рассмотрения которых пять служащих были уволены.

Однако такие меры — крайние, чаще всего дисциплинарное наказание подразумевает замечание или выговор. По данным ведомства, всего в 2017 г. к дисциплинарной ответственности привлекли 568 должностных лиц.

Дмитрию Азарову. При этом нарушения были разные. Кто-то забыл отметить 120 тыс. руб. дохода от коммерческой деятельности жены. А вот председатель Совета депутатов Промышленного района Самары забыл отразить в декларации 2,5 млн руб. с семейных банковских счетов. Встречаются и вовсе удивительные случаи: два депутата из Красноглинского района, к примеру, посчитали в принципе лишним отчитываться о своих доходах и имуществе. Сведения о подобных нарушениях направили врио губернатора Самарской области