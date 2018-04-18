Показания счетчика газа с истекшим сроком не могут быть признаны действительными

Прибор учёта газа (счётчик) является сложным техническим устройством. Со временем его детали изнашиваются, деформируются, и счётчик может давать неправильные показания, как в сторону уменьшения реально прошедшего объёма газа, так и в сторону его увеличения.

Поэтому счетчики газа подлежат периодической поверке (ст. 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ), информирует население компания «НОВАТЭК-Кострома».

Межповерочный интервал определяется для каждого типа приборов учета и указывается в паспорте счетчика. В течение гарантированного срока службы счётчика прибор может быть поверен несколько раз.

Обязанность обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки возложена на собственника газового счетчика. Доставка газовых счётчиков на поверку, затраты на поверку, а также на ремонт счётчиков, их замену и возможные затраты на изменение внутридомовых газовых сетей в связи с заменой счётчика возложены так же на абонентов, поскольку они являются собственниками приборов учёта газа и несут бремя их содержания (ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации ).

Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа.

Результатом поверки является подтверждение ФБУ «Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области » пригодности или непригодности счётчика к применению. После проведения поверки абонент должен предоставить в «НОВАТЭК-Кострома» документ о прохождении поверки. Возобновление учета газа по показаниям счетчика происходит со дня, следующего за днем опломбировки поверенного или нового счетчика.

При непрохождении поверки счётчик не подлежит применению, его показания не могут быть признаны действительными. Соответственно, начисления за природный газ будут производиться по нормативу, что приведет к излишним расходам абонента.

Компания «НОВАТЭК-Кострома» добровольно взяла на себя дополнительные обязательства по информированию потребителей о поверке приборов учета газа. Справочная информация о датах очередной поверки счётчиков газа указывается в квитанциях, направляемых ежемесячно в адрес абонентов.

За три месяца до истечения срока поверки прибора учёта направляет каждому абоненту: в квитанции, смс-сообщением и по электронной почте напоминание о необходимости поверки с пометкой «ВНИМАНИЕ».

Если по истечении межповерочного интервала, абонент не произвёл поверку прибора учета, в квитанции печатается информация о том, что срок поверки прибора учета истёк. Сообщение печатается до тех пор, пока не будет опломбирован поставщиком газа счетчик после проведения поверки, либо после его замены.