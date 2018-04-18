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Шоколадные конфеты научатся делать участники Библионочи
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Шоколадные конфеты научатся делать участники Библионочи 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 58 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Библионочь в читальне №155 пройдет под названием «Связь эпох и поколений». Литературный праздник состоится в субботу, 21 апреля.
Главная цель акции — повысить интерес юных жителей района к библиотеке и рассказать о кружках и секциях читальни.
— Открытие площадки у нас начнется в 17:00, — рассказывает редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая библиотекой Ирина Максимкина, — Это будет литературно-музыкальная композиция. На сцене нашей читальни выступит солистка первой Московской студенческой филармонии, лауреат Президентской премии по поддержке талантливой молодежи Мария Зачиняева. Она исполнит романсы на стихи Тургенева.
Кстати, именно 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича и будет посвящена Библионочь в этом году.
В программе праздника — встреча с детским писателем и сценаристом радиопередачи «Как курица лапой» Валентиной Дёгтевой, тренинг «Вечная тема» от психолога Елены Богдановой, мастер-класс от профессионального кондитера Елены Леоновой, которая взялась научить гостей делать настоящие шоколадные конфеты.
— У нас также будет свой «Салон воображений», — добавляет Максимкина, — Это такая литературная игра: в книгу заранее вложена закладка и отмечен отрывок для прочтения. Задача участника — выразительно прочесть текст, который видит впервые, порассуждать и проанализировать дальнейший ход событий.
На площадке Библионочи также будет работать фотозона, где можно будет сделать фотографии на память со своими друзьями или гостями праздника.
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