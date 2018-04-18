Шоколадные конфеты научатся делать участники Библионочи

Библионочь в читальне №155 пройдет под названием «Связь эпох и поколений». Литературный праздник состоится в субботу, 21 апреля.

Главная цель акции — повысить интерес юных жителей района к библиотеке и рассказать о кружках и секциях читальни.

— Открытие площадки у нас начнется в 17:00, — рассказывает редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая библиотекой Ирина Максимкина , — Это будет литературно-музыкальная композиция. На сцене нашей читальни выступит солистка первой Московской студенческой филармонии, лауреат Президентской премии по поддержке талантливой молодежи Мария Зачиняева . Она исполнит романсы на стихи Тургенева.

Кстати, именно 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича и будет посвящена Библионочь в этом году.

В программе праздника — встреча с детским писателем и сценаристом радиопередачи «Как курица лапой» Валентиной Дёгтевой, тренинг «Вечная тема» от психолога Елены Богдановой , мастер-класс от профессионального кондитера Елены Леоновой , которая взялась научить гостей делать настоящие шоколадные конфеты.

— У нас также будет свой «Салон воображений», — добавляет Максимкина, — Это такая литературная игра: в книгу заранее вложена закладка и отмечен отрывок для прочтения. Задача участника — выразительно прочесть текст, который видит впервые, порассуждать и проанализировать дальнейший ход событий.

На площадке Библионочи также будет работать фотозона, где можно будет сделать фотографии на память со своими друзьями или гостями праздника.