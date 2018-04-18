Аманои: роскошь и уединение в самом сердце Национального парка

Похожие на огромные черепашьи раковины, которые мерцают на морских отмелях, гигантские глыбы цвета охры поднимаются из островов зеленого кустарника и деревьев на горах с видом на восточное море в южно-центральном Вьетнаме

Орлы парят над термальными источниками и над бирюзовыми водами залива, усеянными маленькими рыбацкими лодками, в то время как прилив медленно наплывает на широкие песчаные пляжи. Национальный парк Nui Chua, один из самых хорошо сохранившихся районов Вьетнама, предоставляет редкую возможность взглянуть на уникальную природу.

Nui Chua переводится как «место, где они поклоняются Богам», и, учитывая спокойную красоту залитой солнцем области, легко понять, почему. Парк, основанный в 2003 году, представляет собой уникальную обширную экосистему в пустынной области, площадью 30 000 гектаров у подножия горного хребта Truong Son в провинции Ниньтхуан. Благодаря высокому расположению над уровнем моря и кратковременному сезону дождей, засушливая, населенная в основном кактусами да колючими кустарниками, зона интригует своим контрастом с тропическими лесами, с которыми Вьетнам ассоциируется обычно у большинства людей. Являясь одним из шести официально охраняемых морских районов страны (MPAs), берег, на котором расположен парк, сохранил свою первозданную природу.

Когда турист проникает в глубь Nui Chua, то на фоне горных вершин появляется несколько темных крыш. Это апартаменты и виллы Amanoi — единственного курорта, который было разрешено построить в национальном парке. Открытый в 2013 году и входящий в состав престижного комплекса Aman international hotel group, комплекс Amanoi готов предложить своим гостям беспрецедентный уровень уединения, а также возможность насладиться нетронутой природой.

В отеле, площадь которого 42 гектара, всего 53 номера, которые расположены в различных уединенных павильонах, виллах и резиденциях.

Это означает, что гости могут чувствовать себя в полном единении с природой. Хотите ли вы смотреть на звезды, или прислушаться к послеобеденному щебету бело-хохлатых смеющихся дроздов, или наблюдать из уединения своего номера, как восход солнца разрезает золотыми лучами гранитные скалы — всё это предоставляет вам Amanoi, который действительно заслуживает своего названия — aman, что в переводе с санскрита означает «мирное», а noi переводится с вьетнамского языка как «место».

Поскольку Amanoi построен на территории национального парка, то при его возведении соблюдались самые строгие строительные и экологические стандарты, что позволило добиться такой потрясающей гармонии с окружающей средой. Лежащие на пути валуны заставляют тропинки причудливо изгибаться, а цветочные кусты и деревья образуют своды над входом в бунгало.

Построенный из экологически чистых материалов, каждым своим элементом комплекс вливается непосредственно в национальный парк, естественным образом сохраняя его в качестве убежища для растений и животных.

Кроме расслабляющего отдыха, который готовы предоставить туристам роскошные номера, бассейны, спа, фитнес-залы, лаундж, библиотека и великолепный ресторан, Amanoi также приглашает исследовать Nui Chua и его окрестности.

Несколько маршрутов различной степени сложности, по которым вас проведут опытные инструкторы, помогут любителям приключений ознакомиться с панорамными видами на вершину Goga Peak, храм Ong Hao, озера Bai Da и Hang. Во время этих экскурсий профессионально подготовленные гиды Amanoi поделятся с вами увлекательной информацией об этой уникальной экосистеме и ее обитателях, в том числе и находящихся под угрозой полного исчезновения, таких как солнечные медведи, медленные лорины, черные удавы, большие муравьеды, цапли, орлы и большое разнообразие бабочек и рептилий.

Ничто не может быть более расслабляющим, чем лежать на частном пляже Amanoi, потягивая коктейли и медитируя под звук прибоя, но курорт предоставляет и огромное разнообразие водных видов отдыха. Гости могут заняться виндсерфингом и катанием на водных лыжах или взять на прокат снаряжение для сноркленга, чтобы самостоятельно исследовать оживленные рифы, населенные разноцветными рыбами, ракообразными и кораллами. А катание по волнам на водном мотоцикле и вовсе можно сравнить с неземным удовольствием.

Вверх по побережью от Amanoi лежит деревня Vinh HY и одноименный залив, где ютятся традиционные лодки, на которых местные рыбаки выходят в море, чтобы поймать скумбрию, тунца и красного окуня, а также установить ловушки на омаров. Рестораны в этом районе в основном подают блюда, приготовленные из свежих морепродуктов, выловленных прямо из океана, а повара в Amanoi используют только свежую рыбу, пойманную в чистых прибрежных водах. Гости могут добраться в бухту по воде на байдарках, водных велосипедах, катамаранах или весельных досках. Они также могут попасть в этот район на быстроходном катере Amanoi, который выходит в открытый океан и качается вокруг скалистого острова. Прежде чем вернуться в отель, лодка завозит пассажиров на уединенный пляж, расположенный в скалах, где можно выпить коктейль и полюбоваться закатом.

В дополнение к национальному парку этот регион страны бережно хранит следы истории империи чамов. Моряки поселились в этом регионе за сотни лет до того, как границы и культура Вьетнама стали такими, какие они есть сегодня. О расцвете и могуществе их королевства можно судить по сложной архитектуре столицы древнего государства, которая располагалась рядом с национальным парком. Po Klong Garai, самый впечатляющий и нетронутый временем многоэтажный храмовый комплекс в этом районе, носит имя своего легендарного короля-тезки и является одним из немногих сохранившихся древних сооружений чамов, где проводятся современные фестивали, на которых представлены национальные ремёсла, звучит традиционная музыка и исполняются древние танцы.

Сотрудники отеля Amanoi могут организовать специальные поездки для знакомства с Po Klong Garai. Dang Nguyen Luu Kieu Tuyen, представительница народа чамов, проведет посетителей через музей комплекса и объяснит историю этой группы этнических меньшинств и всё подробно расскажет, например, что означают надписи Шивы на одной из башен. Перед возвращением на курорт посетители приглашаются на трапезу с семьей Tuyen, чтобы насладиться вкусом аутентичных блюд, которые мало кому посчастливилось попробовать.

Po Klong Garai, провинция Ниньтхуан

В то время как быстрое развитие Вьетнама произвело множество позитивных изменений для людей внутри страны, все больше природных комплексов и уникальных экосистем исчезают.

Чего стоит один только аэропорт Камрань, грохочущий круглые сутки и принимающий туристов со всего мира, которые на такси и автобусах отправляются на север, к раскрученным и переполненным пляжам Нячанга.

Однако есть и те немногие, кто двигается в другом направлении, проезжая 45 км к югу по шоссе 1, чтобы попасть в иную атмосферу. Благодаря своему удаленному местоположению и официальной государственной охране, Национальный парк Nui Chua и его окрестности является одним из самых нетронутых и спокойных районов страны. Самый простой способ увидеть его красоту, насладиться необычайной роскошью и комфортом — это отдых на курортах Аманои.