Редакция «АиФ-Прикамья» 19 апреля проведёт в Суксуне «Народную приёмную»

«Народную приёмную» проведут корреспондент «АиФ-Прикамья» Татьяна Плешакова и адвокат Марина Казанцева. Они ждут и готовы выслушать жителей района. На встрече можно будет задать им вопросы, проконсультироваться, рассказать о своих проблемах (в этом случае желательно принести документы, подтверждающие претензии).