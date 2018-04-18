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Редакция «АиФ-Прикамья» 19 апреля проведёт в Суксуне «Народную приёмную»
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Редакция «АиФ-Прикамья» 19 апреля проведёт в Суксуне «Народную приёмную» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
«Народная приёмная» редакции «АиФ-Прикамья» 19 апреля пройдёт в посёлке Суксун. Она состоится с 11.00 до 13.00 в почтовом отделении, расположенном на улице Карла Маркса, 25.
«Народную приёмную» проведут корреспондент «АиФ-Прикамья» Татьяна Плешакова и адвокат Марина Казанцева. Они ждут и готовы выслушать жителей района. На встрече можно будет задать им вопросы, проконсультироваться, рассказать о своих проблемах (в этом случае желательно принести документы, подтверждающие претензии).
Отметим, что 19 апреля во время «Народной приёмной» можно будет оформить подписку на газету «Аргументы и факты» по льготной цене.
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