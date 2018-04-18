Как оформить пропуск для автомобиля во время Чемпионата мира

В Нижнем Новгороде начали оформлять и выдавать пропуска автолюбителям на время проведения чемпионата мира по футболу. Предоставляют их абсолютно бесплатно, правда, не всем желающим. Помимо социальных, аварийных служб, шаттлов и маршрутных такси пропуска выдают на автомобили, чьи владельцы живут или владеют недвижимостью в зоне, где будет действовать ограничение движения транспорта, в так называемой последней миле.

Вне зоны?

Узнать, попадает ли ваше жильё в тот квадрат, куда без пропуска на авто не пустят в дни чемпионата, несложно. Зайдите на сайт nizhny2018.ru, выберите строку «аккредитация». Перед вами два окошечка — Нижегородский и Канавинский район, нажмите на тот, что интересует вас. В Канавинском — это территории около стадиона в радиусе примерно двух километров, в Нижегородском — площадь Минина и Пожарского с прилегающими улицами: там будет организован фестиваль болельщиков. Внизу новой страницы после полезной информации вы увидите карту (выделенное красным — та самая зона ограничения) и строку для адреса — введите улицу и дом. Например, бульвар Мира,11. Сайт выдаёт информацию — указанный адрес относится к категории Канавинского района. Значит, чтобы проехать к собственному дому в дни чемпионата, нужно оформить пропуск. Вводим другой — улица Сергея Есенина, 3. Будьте спокойны, ваш дом вне зоны.

Ваш паспорт

Если вы получили пропуск, проверьте информацию. В нём должны быть указаны: фамилия, имя, отчество владельца выданного документа, госномер и марка автомобиля, к каким зонам держатель пропуска имеет доступ (предварительный транспортный периметр стадиона или территории фестиваля болельщиков), к какой категории принадлежит (житель район, сотрудник организации).

Если вы не живёте на обозначенной территории, не владеете недвижимостью, а лишь работаете где-то по соседству, то прокатиться на личном транспорте в эти дни по последней миле вам не удастся. Аккредитация в таких случаях не предусмотрена.

В особом режиме

Для пешеходов никаких ограничений нет. Хотя в Нижегородском кремле на время проведения чемпионата мира всё же установят особый режим посещения. В частности, в дни матча Дмитровская башня будет закрыта для входа и выхода. В остальные дни сотрудники кремля смогут пройти на работу через Дмитровскую, Никольскую, Кладовую, Северную и Ивановскую башни с 7.00 до 22.00. Туристы — через те же башни, кроме Ивановской — с 7 утра до 21 часа.

Для въезда в кремль на автомобиле потребуется специальный пропуск. В дни матча закроют Кладовую башню. Напомним, ранее сообщалось о том, что Канавинский мост будет полностью перекрыт на время чемпионата. Весь транспорт, включая общественный, перенаправят на Молитовский и метромост.

Организаторы чемпионата рекомендуют автолюбителям в дни мундиаля максимально внимательными следить за дорожными знаками. Чиновники обещают даже выставить около 200 дублирующих, чтобы водители не попадали в неприятные ситуации.

Пользоваться пропуском следует в день матча — за шесть часов до начала мероприятия, в течение матча и трёх часов после окончания.

Ваш портфель

Какие документы потребуются для оформления пропуска

Имеющим прописку: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО.

Арендующим жильё: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, договор аренды жилья.

Собственнику или арендатору объекта недвижимости:паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости (или договор аренды).

На сайте

Оформить пропуск можно в электронном виде

Шаг 1. Откройте официальный сайт города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 (www.nizhny2018.ru). Внизу страницы нажмите на кнопку «Войти».

Шаг 2. На следующей странице найдите ссылку «Регистрация».

Шаг 3. Заполните свободные поля: логин, пароль, адрес электронной почты, выберете тип регистрации (физлицо). Дайте согласие на обработку персональных данных (ставим галочку). Нажмите на значок «Регистрация».

Шаг 4. На электронной почте открывайте письмо от администратора-организатора, перейдите по указанной ссылке, чтобы войти в личный кабинет.

Шаг 5. Введите свои данные: фамилию, имя, отчество, пол, район проживания, гражданство, дату и место рождения, номер паспорта, адрес регистрации, электронную почту, номер мобильного телефона.

Шаг 6. Нажмите на кнопку «Создать заявку». В новом окне заполните данные на машину: марку и модель, госномер, телефон водителя. Загрузите отсканированные документы (смотрите список выше. — Авт.). Нажмите кнопку «Отправить».

Шаг 7. Отслеживайте статус заявки в личном кабинете. Ожидайте, когда её рассмотрят (от 2-3 дней).

Внимание!

Обратиться за пропуском нужно лично.

Адреса и явки

Где получить пропуск

В торговом центре «Аврора» (2-й этаж) по адресу: ул. Советская, 12 (работает на приём заявок, на получение и выдачу пропусков).

В торгово-развлекательном комплексе «Небо» (нулевой этаж) по адресу: ул. Большая Покровская, 82 (работает на приём заявок, на получение и выдачу пропусков).

Дополнительные пункты:

В физкультурно-оздоровительному комплексе «Мещерский» (1-й этаж) по адресу: ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков).

В администрации Нижегородского района (1-й этаж) по адресу: ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков для юридических лиц).

Пароли и явки

Для того чтобы получить пропуск, прийти нужно лично, предоставив один из документов.

Для тех, кто проживает в зоне ограничения и владеет объектом недвижимости:

свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

договор аренды с отметкой о регистрации в Едином государственно реестре недвижимости (ЕГРН), заключённый не позднее 1 апреля 2018 года;

паспорт гражданина России с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации.

Для тех, кто ведёт хозяйственную деятельность в зоне ограничения:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;

договор аренды помещения, заключённый не позднее 1 апреля 2018 года (с платёжными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счёт данного договора).

Пропуск даёт право проезда только для автомобиля, реквизиты которого указаны в нём.

Красные дни В Канавинском районе ограничения на проезд будут действовать в дни матчей чемпиона мира: 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля 2018, а также в дни тестовых матчей 28 апреля и 6 мая 2018 года.

В Нижегородском районе ограничения вводятся на 12 дней: 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 июня, а также 1, 6, 10, 11, 15 июля 2018 года.

В остальное время ограничений по въезду транспортных средств нет.

Предъявите пропуск

Контрольно-пропускные пункты Нижнего Новгорода для проезда жителей:

на ул. Бетанкура при пересечении с Мещерским бульваром;

на Мещерском бульваре при пересечении с ул. Пролетарской;

на пересечении улиц Должанской и Мурашкинской;

на ул. Луначарского перед выездом на площадь Революции;

на ул. Фильченкова при пересечении с ул. Прокофьева;

на ул. Литвинова при пересечении с ул. Прокофьева.

Пункты, закрытые для проезда проживающих в границах стадиона:

на Благовещенской площади при въезде на Канавинский мост;

на ул. Карла Маркса в районе дома 21;

на Волжской набережной в районе примыкания местного проезда позади торгово-развлекательного центра «Седьмое небо».