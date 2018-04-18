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Жители Молжаниновского обследуют зрение
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Жители Молжаниновского обследуют зрение 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Врачи офтальмологи посетят Молжаниновский. В следующий четверг, 26 апреля, специалисты проведут бесплатный прием в рамках проекта «Право на зрение». Проект реализуется благотворительным фондом с одноименным названием «Право на зрение».
Мобильный диагностический пункт разместят в управе района.
— Бесплатное офтальмологическое обследование смогут пройти ветераны и пенсионеры в возрасте от 55 лет, — сообщила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Юлия Шапран.
Также пройдет лекция о ранней диагностике заболеваний глаз, ведущих к слепоте.
Вести прием врачи начнут с 11.00. Здание районной управы находится по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2. (то)
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