Жители Молжаниновского обследуют зрение

Врачи офтальмологи посетят Молжаниновский. В следующий четверг, 26 апреля, специалисты проведут бесплатный прием в рамках проекта «Право на зрение». Проект реализуется благотворительным фондом с одноименным названием «Право на зрение».

Мобильный диагностический пункт разместят в управе района.

— Бесплатное офтальмологическое обследование смогут пройти ветераны и пенсионеры в возрасте от 55 лет, — сообщила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Юлия Шапран

Также пройдет лекция о ранней диагностике заболеваний глаз, ведущих к слепоте.

Вести прием врачи начнут с 11.00. Здание районной управы находится по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2. (то)