Сотрудники МФЦ провели встречу со специалистами центра соцобслуживания населения «Некрасовка»

Сотрудники отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Некрасовка» провели встречу с сотрудниками МФЦ. Встреча носила информационный характер, по вопросам работы пилотного проекта «Московское долголетие».

Сотрудникам МФЦ рассказали о том, кто может стать участником проекта, какими активностями пенсионеры могут заниматься. Так, представительница центра госуслуг Мария Гореликова заполнила анкету-заявку на участие в «Московском долголетии»: с помощью проекта она будет изучать английский язык.

По словам соцработников, такие встречи помогают достичь полного взаимопонимания ведомств и повысить информированность пенсионеров. (вт)