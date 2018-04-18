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Сотрудники МФЦ провели встречу со специалистами центра соцобслуживания населения «Некрасовка»
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Сотрудники МФЦ провели встречу со специалистами центра соцобслуживания населения «Некрасовка» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Сотрудники отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Некрасовка» провели встречу с сотрудниками МФЦ. Встреча носила информационный характер, по вопросам работы пилотного проекта «Московское долголетие».
Сотрудникам МФЦ рассказали о том, кто может стать участником проекта, какими активностями пенсионеры могут заниматься. Так, представительница центра госуслуг Мария Гореликова заполнила анкету-заявку на участие в «Московском долголетии»: с помощью проекта она будет изучать английский язык.
По словам соцработников, такие встречи помогают достичь полного взаимопонимания ведомств и повысить информированность пенсионеров. (вт)
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