Носов: область возьмет на себя половину расходов на восстановление стадиона УВЗ

Носов уточнил, что прямое финансирование из бюджета пока невозможно. «Область не может восстанавливать, так как это собственность УВЗ, но есть схема, по которой область может участвовать через спортивные школы, через город в конечном итоге», — рассказал градоначальник.