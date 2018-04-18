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Носов: область возьмет на себя половину расходов на восстановление стадиона УВЗ
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Носов: область возьмет на себя половину расходов на восстановление стадиона УВЗ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Есть понимание, что область готова участвовать в этом восстановлении вместе с УВЗ, готова выделить половину средств. Самое главное — есть понимание, что это надо сделать. Чисто по справедливости [следует поделить расходы] пятьдесят на пятьдесят», — заявил Сергей Носов корреспонденту «ФедералПресс» в кулуарах совета глав муниципалитетов Свердловской области.
Носов уточнил, что прямое финансирование из бюджета пока невозможно. «Область не может восстанавливать, так как это собственность УВЗ, но есть схема, по которой область может участвовать через спортивные школы, через город в конечном итоге», — рассказал градоначальник.
«ФедералПресс» напоминает, что поле стадиона «Спутник» было разобрано в 2014 году, когда планировалось, что там будет выступать футбольный клуб «Урал». УВЗ отказался брать расходы на восстановление поля на себя. Областные власти предлагали корпорации передать стадион в собственность региона, но УВЗ не поддержал эту идею. Воспитанники местной спортшколы вынуждены тренироваться на тесных и неудобных запасных полях. Сегодня стало известно, что мэрия Нижнего Тагила направит письмо гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову.
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