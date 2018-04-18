В Костромской области освободилась должность главного судебного пристава 

Свой пост покинул главный судебный пристав Костромской области Александр Малюшкин, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Управлением службы судебных приставов он руководил с 2013 года. Теперь займет точно такую же должность, но уже в Мурманской области. Свою карьеру в ведомстве он начал в 2003 году.
С сегодняшнего дня его обязанности в Костроме будет исполнять 52-летний Павел Севин — советник юстиции 1 класса. Но в скором времени его должен сменить постоянный глава службы, которого пока не назначили.