Московские власти назвали возможные причины появления запаха гари в столице

В ряде районов Москвы вечером 15 апреля отмечались гарь и дымка.

"Что касается запаха гари в некоторых округах: сейчас традиционно сходит снег, трава подсыхает, и есть любители ее поджечь. Достаточно бросить окурок в эту траву, как она сразу же хорошо вспыхивает. В том числе это связано с Московской областью, наверное. МЧС по области на прошлой неделе нам сообщили, что они обозначат места для сжигания порубочных остатков. Думаю, что все это в этом симбиозе — неблагоприятные метеоусловия, палы травы, сжигание порубочных остатков — дает такой эффект. Но я подчеркну, что это временное явление", — сказал Кульбачевский в рамках ландшафтного форума «Городской парк — 2018».

Он подчеркнул, что в городе проводятся все мероприятия по соблюдению противопожарной безопасности в «зеленых» зонах.

"По всем коммуникациям мы пытаемся прекращать это. На наших московских особо охраняемых природных территориях, по крайней мере, в этом году таких случаев не было. То есть это история больше областная, где большая территория, и сложно все контролировать. У нас с точки зрения пожарной безопасности на зелёных территориях все отработано досконально, от «А» до «Я», — добавил глава департамента.

Традиционный ландшафтный форум «Городской парк — 2018» проходит в Москве в Выставочном комплексе «Гостиный двор» с 18 по 20 апреля.