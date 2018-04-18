Хор из Красносельского района Москвы поздравил соколинцев с пасхальными праздниками

В библиотеке на Щербаковской улице выступили артисты творческого коллектива «Пой душа» из ТЦСО «Красносельское».

Соколинцев поздравили с праздником Светлой Пасхи праздничной вокально-музыкальной программой под названием «Пасхальный перезвон». Как сообщили сотрудники библиотеки №84, в репертуаре хора, который выступает под руководством Сергея Брянского, немало русских народных частушек и песен. К Пасхе — одному из главных христианских праздников, символизирующему торжество жизни, надежды, света — артисты подарили слушателям чудесное настроение. Концерт также был гармонично дополнен выставкой книг «Свет православия».

В завершение празднества состоялись дружеские посиделки с чаем и куличами для участников клубного движения «Татьяна» и постоянных посетителей библиотеки.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».