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Хор из Красносельского района Москвы поздравил соколинцев с пасхальными праздниками
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Хор из Красносельского района Москвы поздравил соколинцев с пасхальными праздниками 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В библиотеке на Щербаковской улице выступили артисты творческого коллектива «Пой душа» из ТЦСО «Красносельское».
Соколинцев поздравили с праздником Светлой Пасхи праздничной вокально-музыкальной программой под названием «Пасхальный перезвон». Как сообщили сотрудники библиотеки №84, в репертуаре хора, который выступает под руководством Сергея Брянского, немало русских народных частушек и песен. К Пасхе — одному из главных христианских праздников, символизирующему торжество жизни, надежды, света — артисты подарили слушателям чудесное настроение. Концерт также был гармонично дополнен выставкой книг «Свет православия».
В завершение празднества состоялись дружеские посиделки с чаем и куличами для участников клубного движения «Татьяна» и постоянных посетителей библиотеки.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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