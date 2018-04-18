Лучшие медики Зеленограда — выбираем на «Активном гражданине»

На портале «Активный гражданин» проходит ежегодный конкурс лучших медицинских работников Москвы . Зеленоградцы могут при помощи голосования на проекте поблагодарить любимого врача. Номинации, озвученные авторами проекта, следующие: «Лучший врач-терапевт, врач общей практики — 2017», «Лучший участковый врач-педиатр –2017» и «Лучшая участковая детская медицинская сестра –2017».

Опрос сначала предложит вам выбрать округ, затем поликлинику и медицинского работника. В конце голосования необходимо оценить выбранную вами кандидатуру, дав ей оценку от 1 до 10.

Если вашего кандидата нет в списке, можно самостоятельно ввести его или ее фамилию и имя. Также имеются варианты «Я/мои дети не посещаю (т) городские поликлиники» и «Я не хочу оценивать врачей».