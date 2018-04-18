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Лучшие медики Зеленограда — выбираем на «Активном гражданине»
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Лучшие медики Зеленограда — выбираем на «Активном гражданине» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На портале «Активный гражданин» проходит ежегодный конкурс лучших медицинских работников Москвы. Зеленоградцы могут при помощи голосования на проекте поблагодарить любимого врача. Номинации, озвученные авторами проекта, следующие: «Лучший врач-терапевт, врач общей практики — 2017», «Лучший участковый врач-педиатр –2017» и «Лучшая участковая детская медицинская сестра –2017».
Опрос сначала предложит вам выбрать округ, затем поликлинику и медицинского работника. В конце голосования необходимо оценить выбранную вами кандидатуру, дав ей оценку от 1 до 10.
Если вашего кандидата нет в списке, можно самостоятельно ввести его или ее фамилию и имя. Также имеются варианты «Я/мои дети не посещаю (т) городские поликлиники» и «Я не хочу оценивать врачей».
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