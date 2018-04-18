Ещё
В Воронеже открылись межведомственные соревнования сотрудников кинологической службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже открылись межведомственные соревнования сотрудников кинологической службы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Воронежской области стартовали межведомственные соревнования специалистов-кинологов в честь памяти Героя России Сергея Анатольевича Аникина, посвященные 300-летию российской полиции.
Открывая мероприятие, руководство областного главка подчеркнуло неоценимый вклад специалистов-кинологов в раскрытие преступлений, в обеспечение безопасности сотрудников полиции во время служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Было отмечено, что без использования служебных собак не обходится ни одно общественно-значимое мероприятие. Практически на все преступления выезжает следственная группа, в которую, в том числе, входит кинолог со служебной собакой.
Программа соревнований рассчитана на три дня, по результатам которых будут выявлены победители и подготовлена команда к участию в чемпионате МВД России по многоборью кинологов.
В рамках трех соревновательных дней участники состязаний представят на суд жюри работу четвероногих коллег, которые будут демонстрировать свое мастерство при обнаружении наркотических средств, взрывчатых веществ, а также умение задерживать преступников и работать по следу.
В состязаниях принимают участие представители Центров кинологической службы Воронежской, Белгородской, Орловской, Липецкой областей, Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, Управления Росгвардии по Воронежской области, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Воронежа», КУ Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», Федеральной таможенной службы России Воронежская таможня.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Мониторинг нового законодательства, регулирующего сферу деятельности органов внутренних дел Российской Федерации Житель Чувашии благодарит полицейских за розыск без вести пропавшего родственника Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проведена акция «Госуслуги проще, чем кажется!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT148
МИД обратился к россиянам с предупреждением36
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США273
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение