В Воронеже открылись межведомственные соревнования сотрудников кинологической службы

Открывая мероприятие, руководство областного главка подчеркнуло неоценимый вклад специалистов-кинологов в раскрытие преступлений, в обеспечение безопасности сотрудников полиции во время служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Было отмечено, что без использования служебных собак не обходится ни одно общественно-значимое мероприятие. Практически на все преступления выезжает следственная группа, в которую, в том числе, входит кинолог со служебной собакой.

Программа соревнований рассчитана на три дня, по результатам которых будут выявлены победители и подготовлена команда к участию в чемпионате МВД России по многоборью кинологов.

В рамках трех соревновательных дней участники состязаний представят на суд жюри работу четвероногих коллег, которые будут демонстрировать свое мастерство при обнаружении наркотических средств, взрывчатых веществ, а также умение задерживать преступников и работать по следу.