В Воронеже открылись межведомственные соревнования сотрудников кинологической службы 

Сегодня на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Воронежской области стартовали межведомственные соревнования специалистов-кинологов в честь памяти Героя России Сергея Анатольевича Аникина, посвященные 300-летию российской полиции.
Открывая мероприятие, руководство областного главка подчеркнуло неоценимый вклад специалистов-кинологов в раскрытие преступлений, в обеспечение безопасности сотрудников полиции во время служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Было отмечено, что без использования служебных собак не обходится ни одно общественно-значимое мероприятие. Практически на все преступления выезжает следственная группа, в которую, в том числе, входит кинолог со служебной собакой.
Программа соревнований рассчитана на три дня, по результатам которых будут выявлены победители и подготовлена команда к участию в чемпионате МВД России по многоборью кинологов.
В рамках трех соревновательных дней участники состязаний представят на суд жюри работу четвероногих коллег, которые будут демонстрировать свое мастерство при обнаружении наркотических средств, взрывчатых веществ, а также умение задерживать преступников и работать по следу.
В состязаниях принимают участие представители Центров кинологической службы Воронежской, Белгородской, Орловской, Липецкой областей, Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, Управления Росгвардии по Воронежской области, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Воронежа», КУ Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», Федеральной таможенной службы России Воронежская таможня.